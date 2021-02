Ruzie in gemeenteraad zet politieke vergaderingen 'on hold'

HEEMSTEDE - Door een ruzie in de Heemsteedse gemeenteraad gaat vanavond een gemeentelijke vergadering niet door. De komende raadsvergadering blijft voorlopig op de agenda staan, maar als de helft van de raadsleden niet komt opdagen moet dat ook verzet worden. De ruzie is ontstaan nadat een raadslid van coalitiepartij HBB zich in zijn functie als voorzitter van de commissie Ruimte onheus bejegend voelde.

Tijdens die vergadering van afgelopen donderdag zou gesproken worden over een omstreden onderwerp in de gemeente Heemstede, namelijk: het afvalbeleid. Het plan is om, net als in Haarlem, het restafval niet meer voor de deur te laten ophalen, maar dat de grijze zakken gedeponeerd worden in ondergrondse afvalcontainers. Het is een maatregel om bewoners te stimuleren om restafval te reduceren door meer afvalstromen te scheiden.

Beledigende opmerkingen

Bij een pilot in een Heemsteedse wijk leek dit afvalbeleid aan te slaan, maar uit een enquête van oppositiepartij VVD, bleek een ruime meerderheid van de Heemsteedse inwoners hier niets voor voelen. Tijdens een pauze in de politieke discussie over dit onderwerp, zouden er beledigende opmerkingen gemaakt zijn door raadsleden van de VVD en het CDA aan het adres van voorzitter Olav Lommerse van de commissie.

Op de website van HBB, de coalitiepartij waar Lommerse fractielid van is, staat de volgende verklaring: 'Wij ontvingen berichten dat tijdens een als 5 minuten bedoelde pauze van de vergadering de voorzitter van de commissie (en ook HBB-lid) op een ongepaste manier werd bejegend door enkele op het raadhuis aanwezige raadsleden. De voorzitter van de commissie vatte dit zo op dat hij zich niet langer in staat voelde de avond verder voor te zitten.'

Na een korte hervatting van die commissievergadering met een andere voorzitter, besloten de raadsleden van de coalitiepartijen HBB, GroenLinks en de PvdA dat de situatie te ernstig was om door te vergaderen.

Onderzoek

Wat er nu precies is voorgevallen in de pauze is nog steeds niet duidelijk. Burgemeester Astrid Nienhuis van Heemstede heeft voor het weekend al om tafel gezeten met alle fractievoorzitters, maar liet weten nog nader onderzoek naar het voorval te willen doen. Tot die tijd willen de coalitiepartijen HBB, GroenLinks en PvdA niet verder vergaderen.

Voor vanavond had de gemeente, zoals gebruikelijk, een reservedatum gepland voor uitgelopen of vastgelopen commissievergaderingen. Maar daarvoor moet nu een andere datum bepaald worden. Naast het afvalbeleid stonden de verkeersproef op de Burgemeester Van Lennepweg-Zuid en de verhuisregeling 'Ouder worden, prettig wonen' op de agenda. Het is onduidelijk of deze onderwerpen tijdig voor de geplande raadsvergadering van komende donderdag 18 februari besproken kunnen gaan worden.

Ruzie sussen

Als voor donderdag de burgemeester de gemoederen tussen de partijen niet weet te sussen, is het de vraag of de helft van de gemeenteraadsleden aanwezig zal zijn. De coalitie vormt immers de meerderheid. Volgens artikel 20 van de Gemeentewet mag de burgemeester dan een nieuwe raadsvergadering beleggen, waarvoor dan de 'helft-regeling' niet van kracht is.

Tot nu toe willen de verschillende partijen verder geen toelichting geven. Burgemeester Nienhuis laat ook weten geen mededelingen te willen doen, zolang haar onderzoek naar de gang van zaken afgelopen donderdag nog loopt.