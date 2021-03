Burgemeester Nienhuis na ruzie in raad: "Geen verder integriteitsonderzoek nodig"

HEEMSTEDE - Volgens burgemeester Astrid Nienhuis is er na de politieke ruzie van een aantal weken geleden geen aanleiding voor een verdere integriteitsonderzoek. Zo meldt zij in een verklaring aan de pers. Sinds er in de pauze van een commissievergadering over afvalscheiding een raadslid van Heemsteeds Burger Belang zich ' onheus bejegend ' voelde, is er geen inhoudelijke politieke discussie meer mogelijk.

Burgemeester Nienhuis concludeert nu na drie weken 'feitenonderzoek' dat ze een helder beeld heeft over wat er tijdens die schorsing in de online vergadering van 11 februari jl. is gebeurd. Ze zegt dat er nu "is afgesproken dat de raadsleden op korte termijn in onderlinge gesprekken waar nodig de lucht gaan klaren."

De burgemeester wil haar feitenonderzoek nu niet openbaar maken en vindt dat daar volgens een officiële procedure in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur over besloten moet worden door de gemeenteraad zelf. Wel adviseert ze om in het vervolg duidelijke gedragsnormen en omgangsvormen af te spreken.

Vooralsnog zouden de commissie- en raadsvergaderingen die op de agenda staan weer volgens schema hervat kunnen worden. Dinsdag 9 maart staat de eerste openbare vergadering van de commissie Samenleving gepland.

Enquête

Ondertussen is de gemeente Heemstede, toevallig of niet, ook een enquête gestart over de lokale democratie, waarbij de inwoners gevraagd worden om mee te denken over de besluitvorming. Of het duidelijk genoeg is en of inwoners en ondernemers vinden dat ze voldoende kunnen meedenken of meepraten. Met de antwoorden van deze online-vragenlijst wordt dan een verbeterplan opgesteld.