Bewoner pleit voor buitenzwembad Heemstede: "Een groot gemis dat het bad weg is"

Als kind was Anne van Akkeren uit Heemstede vaak bij het buitenzwembad van Groenendaal te vinden. “Een groot gemis dat het bad weg is”, zegt ze. Veel mensen zoeken volgens haar meertjes en andere buitenwateren op en daarom is ze een petitie gestart om het buitenbad terug te krijgen.

De petitie, die inmiddels meer dan vijfhonderd keer is ondertekend, moet een extra stimulans zijn voor de gemeente om opnieuw een buitenbad aan te leggen. “Ik kan natuurlijk niet in de portemonnee van de gemeente kijken maar als een van de rijkste gemeentes van Nederland zou je zeggen dat een buitenbad haalbaar is.”

Zo’n twintig tot dertig jaar geleden is het buitenbad bij zwembad Groenendaal verwijderd. Volgens de gemeente werd het te kostbaar. “Dit had met de hygiëne en het toezicht te maken”, zegt wethouder Sjaak Struijf. “We zien nu dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van recreatiewater. Daarom is de vraag voor een buitenbad gesteld in de gemeenteraad.”

Herinneringen

Van Akkeren heeft veel mooie herinneringen aan het buitenbad van vroeger. "Als klein kind fietste ik hier altijd heen. Dan kochten we een zak snoep van één gulden en lagen we de hele dag op het gras", zegt ze glunderend. "Ik gun dat mijn kinderen en alle andere inwoners hier ook."

Wethouder Struijf laat weten dat de gemeente de petitie een mooi initiatief vindt. “Wel is het natuurlijk van belang om ook te weten hoeveel men voor een buitenbad over heeft”, zegt hij erbij. “We gaan een draagvlakonderzoek uitvoeren en een financiële inschatting maken. Mocht een buitenbad een reële optie zijn dan wordt de uitkomst van de petitie meegenomen.”