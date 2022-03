Arno Krabman schreef met S10 songfestival-nummer: "We doken gelijk de diepte in"

Hij blijft zelf liever buiten de spotlights, maar producer Arno Krabman is de man achter hits van onder andere Snelle, Maan en Suzan en Freek. Nu heeft hij ook meegeschreven aan het nummer 'De Diepte' waarmee S10 Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival. "We hadden gelijk een raakvlak op persoonlijk en muzikaal gebied."

"Het was echt een soort van blind date", vertelt Krabman over de eerste ontmoeting met S10 aan NH Radio. De platenmaatschappijen van de twee dachten dat het wel eens een match kon zijn en daar was geen woord aan gelogen. In de ochtend maakte de twee voor het eerst kennis,"en aan het einde van de dag hadden we dit liedje al in de steigers staan", weet Krabman nog.

De Diepte

In de studio van Krabman, tussen de weilanden bij Kortenhoef en ’s Graveland, ging het Noord-Hollandse duo aan de slag. "We hadden gelijk een raakvlak op persoonlijk en muzikaal gebied", vertelt Krabman. Het duurde dan ook maar één dag en het songfestival-nummer lag er al. "We doken al best wel snel de diepte in op de eerste dag, en dat zijn de leuke dagen."

