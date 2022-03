Verdachte van dodelijk ongeluk Julianadorp krijgt rijbewijs voorlopig niet terug

Bij het ongeluk kwam een eveneens 19-jarige jongen uit Den Helder om het leven. Een 18-jarig meisje uit Breezand raakte zwaargewond. A. was de bestuurder van de auto.

Hem wordt verweten dat hij die dag in oktober 'met hoge snelheid en onverantwoord hard' op de Zanddijk in Julianadorp reed, de macht over het stuur verloor en vervolgens op een lantaarnpaal en twee meerpalen botste. De Breezandse liep zwaar lichamelijk letsel op, zo is nu gedeeld: ze had twee schedelbreuken, een gebroken nekwervel, een breuk achter de oogkas, een gebroken pols, een heupbreuk en een hersenschudding.

Net als bij de recente dodelijke ongevallen in Oudkarspel en Alkmaar zit ook A. niet vast. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet bekend.