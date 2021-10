Campingbeheerders aangeslagen door dodelijk ongeluk 19-jarige man: "Gedaan wat we konden"

Campingbeheerders Anne en Jeanine Drenth zijn diep geraakt door het dodelijke ongeluk dat vannacht voor hun deur aan de Zanddijk in Julianadorp plaatsvond. Als eerste waren zij samen met een buurman ter plaatse. Bij de autocrash is een 19-jarige man uit Den Helder omgekomen, twee andere slachtoffers van 18 en 19 jaar liggen nog met zwaar letsel in het ziekenhuis.

"Wij zaten in huis er vlak naast en hoorden een hele harde knal waarna we iemand hoorden schreeuwen", vertelt Jeanine aangeslagen. Terwijl zij de hulpdiensten belt, aarzelt haar man Anne geen moment en gaat naar buiten om hulp te verlenen. "We hebben gedaan wat we konden doen; we kwamen er pas later achter dat er nog een derde persoon in de auto zat."