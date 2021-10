Bloemen neergelegd op plek waar 19-jarige jongen dit weekend verongelukte

Op de plek aan de Zanddijk in Julianadorp waar een 19-jarige jongen uit Den Helder dit weekend verongelukte zijn bloemen neergelegd. De auto waar hij in zat raakte met hoge snelheid van de weg en kwam vlak voor de ingang van een camping tot stilstand. Twee andere slachtoffers van 18 en 19 jaar liggen met zwaar letsel in het ziekenhuis.

De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend, wel is duidelijk dat de 19-jarige bestuurder geen alcohol had gebruikt. Ook eventueel drugsgebruik is bij de politie niet bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht. "De uitkomsten van het onderzoek worden alleen gedeeld met de betrokkenen", vertelt een politiewoordvoerder. "En later eventueel ook met het Openbaar Ministerie als iemand strafrechtelijk wordt vervolgd."

Twee van de slachtoffers werkten bij een pizzarestaurant in Den Helder. Het bedrijf liet zaterdag weten vanwege het tragische ongeluk die avond gesloten te zijn voor bezorging. "Dit geeft ons team de mogelijkheid om bij elkaar te komen."