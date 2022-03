Verwoede discussies over festivals in het Twiske, maar wat vinden de partijen?

Het gaat om vijf dagen per jaar, maar toch is er genoeg over te doen in zowel Oostzaan als Landsmeer: festivals in het Twiske. Ook richting de gemeenteraadsverkiezingen is het een thema. Zowat alle partijen hebben het meegenomen in hun programma's. De hardliners van actiegroep Hart voor 't Twiske brengen zelfs een stemadvies uit aan hun achterban, maar wat vinden de partijen?

Voor veel festivalliefhebbers kwam het begin deze maand als een bittere teleurstelling: Welcome to the Future stopt er na dit jaar mee. De organisatie noemde het op Facebook het 'einde van een tijdperk'. Voor het Lente Kabinet werd afgelopen jaar een vijfjarige natuurvergunning afgegeven.

De standpunten van de partijen

Oostzaan

Om de financiering van het Twiske ook in de toekomst te waarborgen vindt de lokale VVD het belangrijk dat de bestaande ondernemingen levensvatbaar blijven. De VVD vindt het bijvoorbeeld belangrijk dat afspraken met ondernemers nagekomen worden en dat Oostzaan zich in het recreatieschap opstelt als betrouwbare partner.

De lokale fracties van GroenLinks, CDA en D66 willen zowel festivals als overnachtingen in het Twiske onmogelijk maken.

De lokale Partij van de Arbeid is akkoord met festivals die 'natuurvriendelijk worden ingericht' en zegt de huidige vijf dagen per jaar het maximum te vinden, met een maximum bezoekersaantal. Kleinschalige verblijfsrecreatie bij bestaande voorzieningen moeten wat de partij betreft ook kunnen, dus bezoekers van de festivals mogen van de PvdA niet blijven slapen.

Landsmeer

Net als in Oostzaan benadrukt lijsttrekker Niels Bonenkamp van de lokale VVD dat er afspraken liggen met de omliggende gemeenten en het recreatieschap. Die kunnen volgens hem niet zomaar eenzijdig worden opgezegd. Daarnaast zegt hij dat zowel Welcome to the Future als het Lente Kabinet goed oog hebben voor de omgeving. Hij vindt dat de discussie ongenuanceerd wordt gevoerd, ook over overnachtingen: "Niemand wil een bungalowpark in het Twiske." Wel pleit hij voor maximaal vijf geluidsdagen per jaar.

In tegenstelling tot de fractie in Oostzaan is het lokale D66 in Landsmeer wél akkoord met festivals, maar is het geen voorstander van meer evenementen. "We staan wel open voor activiteiten, die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan en die de natuur een warm hart toedragen. Want de unieke Natura 2000-status en het broedseizoen moeten gerespecteerd worden", is in het programma te lezen.

De lokale fracties van GroenLinks, Positief Landsmeer, CDA en Lijst Hop en Honing zijn tegen zowel tegen festivals en overnachtingen.

De lokale Partij van de Arbeid in Landsmeer heeft niet hetzelfde standpunt als die in Oostzaan. De fractie is wel net als in Oostzaan voor een maximum aantal dagen aan festivals, maar helemaal tegen overnachtingen. Ook Lokaal Landsmeer denkt er zo over. Nummer drie van de lijst Lex Raymakers voegt nog toe dat dit wat de partij betreft niet geldt voor zorgboerderij De Marsen.