VVD Zaanstad beschuldigt Oostzaan van onbehoorlijk bestuur bij exploitatie Twiske

Het Twiske is in een strijd verwikkeld rond evenementen en overnachtingen. Nu mag het officieel nog niet, maar in september wordt er in Oostzaan gestemd om dit structureel mogelijk te maken. Zoals het er nu naar uitziet zal de raad in Oostzaan tegen stemmen. Dan mogen ook sporadische festivals niet meer in het Twiske gehouden worden en valt er een bron van inkomsten weg. Dit tot ongenoegen bij VVD-partijen in andere gemeenten, die ook meebetalen aan het Twiske.