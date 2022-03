Blaricumse Annie is niet de enige oudere die vastloopt op de woningmarkt

De woningmarkt is oververhit en veel mensen kunnen geen geschikte woning vinden, dat geldt ook voor ouderen. Sommige ouderen willen graag doorstromen naar een kleinere woning , maar het aanbod dat er is, is vaak veel duurder dan de eengezinswoningen waar ze al langere tijd in wonen.

De Anbo wordt regelmatig gebeld door ouderen die zich verdiepen in het beginnen van zo'n alternatieve woonvorm of die al begonnen zijn. "Wie zien dat het vooral lastig is voor de alternatieve woonvormen", vertelt Evers. "Mensen lopen vast op het krijgen van vergunningen of op het bestemmingsplan van de gemeente, daardoor haken ze weer af en blijven ze zitten waar ze zitten."

"De oplossing zit niet alleen in seniorenflats, maar ook in alternatieve woonvormen, zoals knarhofjes", gaat Evers verder. "Dat zijn woningen waarin ouderen zelfstandig kunnen wonen, maar waar wel een gezamenlijke ruimte is. Hier kijken de bewoners naar elkaar om." Er zit volgens Evers een enorm gat tussen geheel zelfstandig wonen en wonen in een verzorgingshuis.

"Er is heel weinig aanbod", vertelt Evers. "En als het er is, is het bijna onbetaalbaar." Ze vertelt dat mensen met een koophuis die hun woning al afbetaald hebben, veel duurder uit zijn als ze een kleinere woning of een appartement gaan huren.

De 84-jarige Annie Janssen loopt tegen dit probleem aan . Ze woont al 53 jaar in een eengezinswoning in Blaricum, maar zoekt iets kleiners en gelijkvloers. Uit een eerdere peiling van de Anbo bleek dat 1 op de 6 65-plussers wel zou willen verhuizen. Dat tikt aan met 3,5 miljoen 65-plussers in het land.

Bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen zet de Abo daarom in op het leefbaar houden van buurten waar de bewoners vergrijzen. "In het regeerakkoord stond iets over woningbouw voor ouderen en die gezamenlijke woonvormen, daar waren wij al heel blij mee."

Witter is enthousiast over de initiatieven die ze al ziet. "In Hilversum bijvoorbeeld is een zorgcomplex laatst omgebouwd tot woningen voor senioren en andere doelgroepen", vertelt ze. "De bewoners hadden inspraak en er is ook een theatertje bij gekomen. Dat is ook leuk voor de buurt." Witter ziet veel in gezamenlijke woonprojecten voor ouderen die dat willen.

Ze hoopt dat gemeenten liever vandaag dan morgen aan slag gaan met de initiatieven. "Het moet echt nu. Het vraagstuk wordt groter en groter. Er is een personeelstekort in de zorg, de mantelzorg is overbelast, de vergrijzing neemt toe en het woningtekort is ook nog niet opgelost."