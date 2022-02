Woningtekort heet hangijzer bij komende verkiezingen: "Oplossing ligt bij senioren"

Het woningtekort is hét hete hangijzer bij de verkiezingen. Daarom belt NH Nieuws met makelaars uit de vier gemeenten uit onze regio waar de stembussen over een maand zijn geopend. Tegen welke problemen lopen zij aan en wat zijn mogelijke oplossingen?

AdobeStock

In alle vier de gemeenten in de regio – Alkmaar, Bergen, Castricum en Heiloo – zit de huizenmarkt op slot, vertellen de makelaars. En ook uit onderzoek van Kieskompas en NH Nieuws blijkt dat inwoners dit het grootste hete hangijzer vinden. Tekst gaat verder.

Waar de aandacht vaak wordt gevestigd op het bijbouwen van starterswoningen, is dit volgens de makelaars niet per se de oplossing.

Quote "Voor 21 starterswoningen waren er zo'n 900 inschrijvingen, dan moet je veel mensen teleurstellen" Bas Kuyper (Makelaarskantoor Kuyper en Blom)

"Het begint bij senioren", vertelt Henk Stroomer, makelaar bij het Castricumse Kloes en Goudsblom. "Vaak wonen ouderen veel te lang in een woning die te groot is geworden. Als er meer geschikte woningen komen voor senioren, kunnen andere doelgroepen vanzelf doorstromen." Ook de andere makelaars die we belden zien dit als de oplossing. Tekst gaat verder.

Veel mensen teleurstellen Bas Kuyper – medeoprichter van het Heiloose makelaarskantoor Kuyper en Blom – is gespecialiseerd in de verkoop van nieuwbouwwoningen. Alleen al bij hem staan op dit moment ruim 4800 woningzoekenden op de wachtlijst. "Voor 21 starterswoningen waren er zo'n 900 inschrijvingen. Dan moet je veel mensen teleurstellen." Hierdoor vragen mensen zich soms af of de verkoop van de woningen wel eerlijk gaat, vertelt hij. "Dat snap ik, soms worden mensen tientallen keren niet ingeloot. Maar de woningen zijn er gewoon niet."

Quote "Iedereen heeft het telkens over bouwen, bouwen, bouwen, maar er is weinig ruimte en een gebrek aan vakmensen" Henk Stroomer (makelaarskantoor Kloes en Goudsblom)

Als oplossing voor het woningtekort geeft Kuyper aan dat er 'voor alle doelgroepen gebouwd moet worden'. Ook het nieuwbouwproject Zandzoom dat vorig jaar werd afgeschoten door de Raad van State, moet van hem doorgaan: "Dan komen er in een keer 1200 woningen bij. En dat is hard nodig, want ik verwacht dat de vraag naar woningen in Heiloo alleen maar verder toeneemt. Zeker als de afslag naar de A9 er komt." Tekst gaat verder onder foto:

Woningbouw in de gemeente Bergen - NH Nieuws / Tom Jurriaans

Bouwen is niet de oplossing Bouwen op zich is niet de oplossing, vertelt Stroomer. "Iedereen heeft het telkens over bouwen, bouwen, bouwen, maar dat gaat niet zomaar. Er is weinig ruimte, we hebben te maken met een stikstofprobleem en er is een gebrek aan vakmensen." Daarom moeten gemeenten volgens Stroomer inzetten op bijvoorbeeld het transformeren van kantoorpanden naar woningen: "We moeten kijken naar wat wél kan."

Quote "Relatief veel mensen hebben een tweede woning in Bergen, die zijn daardoor niet beschikbaar voor mensen die in de gemeente willen wonen" Marije van Veen (Makelaarskantoor Accolade)

Gijs van Wijgerden van het Alkmaarse Makelaarsland vindt dat gemeenten meer moeten bijsturen. "Is er meer behoefte aan eengezinswoningen dan appartementen? Bouw die dan." Hierdoor verdienen gemeenten soms minder aan de grond, "maar dan heb je wel de woningen die nodig zijn en zorg je voor een betere doorstroom. Af en toe moet je een beetje water bij de wijn doen."

Zelfbewoningsplicht Tot slot vertelt Marije van Veen van het Bergense makelaarskantoor Accolade: "Bergen is een dure gemeente om in te wonen, dat is geen geheim." Eén van de oplossingen hiervoor is volgens Van Veen om als lokale politiek het bezit van tweede huizen aan te pakken. "Relatief veel mensen hebben een tweede woning in Bergen. Dit betekent dat die woningen niet beschikbaar zijn voor mensen die binnen de gemeente willen wonen." Als je dit aanpakt, is dat ook goed voor de lokale economie en leefbaarheid, zegt Van Veen. "Mensen die hier een tweede woning hebben, gebruiken die totaal anders dan iemand die er permanent woont. Inwoners zorgen natuurlijk voor een bruisende gemeente. Hun kinderen gaan naar school en ze kopen in onze winkels."