Blaricumse Annie (84) wil graag kleiner wonen: "Maar de doorstroom is helemaal niet goed"

De doorstroom van inwoners naar nieuwe woningen in Blaricum is al jaren een groot probleem. Voor ouderen die kleiner willen wonen, is het heel moeilijk om een geschikte woning te vinden. Eén van deze mensen is de 84-jarige Annie Janssen.

Al 53 jaar woont Annie in haar woning in de kern van Blaricum, 20 jaar geleden overleed haar man en sindsdien woont ze alleen. En hoewel ze daar heel gelukkig woont en fysiek nog alles kan, heeft ze wel de wens om een seniorenwoning te vinden. Haar enige wens is dat het een gelijkvloerse woning is zonder tuin. Op het eerste gezicht niet moeilijk, maar in Blaricum valt dat vies tegen.

Starters

Daarbij komt dat tegenover Annie een rij seniorenwoningen staat. Maar die gaan tegen de vlakte en worden tot die tijd opgevuld door voornamelijk starters. De 24-jarige Toon van der Zwaan is een van de bewoners van de seniorenwoningen. Hij werkt als hovenier en is vrijwilliger bij de Blaricumse brandweer.

Ook hij herkent zich in de vastgelopen doorstroom in de Blaricumse woningmarkt. "Ik werk hard en veel, maar ik kan geen zes ton neerleggen voor een rijtjeshuis. Als je dat niet kan, kom je bij dit soort projecten terecht." En hoewel Toon ontzettend blij is met zijn woning hoopt hij ook te kunnen doorstromen naar een andere woning in Blaricum.

Politiek

De Blaricumse fracties VVD, CDA en GroenLinks/PvdA laten aan NH Nieuws weten dat ze een oplossing voor het probleem zien door bepaalde woningen aantrekkelijker te maken voor senioren. Zo hopen de partijen de ouderen aan te sporen om door te stromen.