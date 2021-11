Expeditie Noord-Holland: Imke (31) woont nog thuis door woningnood: "Uitzichtloze situatie"

Veel inwoners uit de Randstad verlaten door de woningnood de stad. Een woning in het centrum van bijvoorbeeld Amsterdam is voor veel mensen onbetaalbaar. Hoe is het om dan te wonen in een dorp in de provincie?

Het zal je niet ontgaan zijn: er is een enorm tekort aan betaalbare woningen. Zo ook in de meest vergrijsde gemeente van Noord-Holland: Bergen. Imke Twisk zoekt in die gemeente al tien jaar naar een betaalbare woning: "Als je 31 jaar bent wil je weleens op je zelf wonen en niet meer bij je ouders."

Twisk woont tegen wil en dank in de gemeente Bergen bij haar ouders in Egmond. "Het is heel lastig iets te vinden. Ik zoek ook buiten Bergen en Egmond. In Castricum, Limmen en Alkmaar. De wachtlijst is voor mij nu al dat ik acht jaar zoek. Ik word nooit uitgenodigd en ben nog nooit bij de beste tien gekomen als ik reageer voor een sociale woning. Op de laatste woning in Egmond-Binnen reageerde ik samen met 600 andere mensen."

Valkering

De verantwoordelijke wethouder is Klaas Valkering. Hij is de bestuurder met de portefeuille 'wonen'. De woningnood pakt hij naar eigen zeggen op drie manieren aan. "We bouwen 1.200 woningen bij. We halen 1.100 woningen terug die nu recreatief worden verhuurd en we maken het mogelijk om in 900 recreatie-woningen permanent te wonen."

Tekst gaat verder onder de foto.