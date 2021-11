Jopie (82) heeft eindelijk woning zonder 'horrortrap': "Tranen van blijdschap"

Het is haar dan toch gelukt: de 82-jarige Jopie Glas uit Egmond aan Zee heeft een nieuwe woning gevonden. Om in haar oude woning te komen moest ze elke dag een trap beklimmen. Al twee jaar lang probeert ze via de woningcorporatie een woning op de begane grond te krijgen of een woning met een lift. En dat is nu dus gelukt.

Het deed Jopie erg veel verdriet zoals te zien is in onderstaande video. Tekst loopt door onder de video.

Aan een zoektocht van twee jaar naar een passende woning komt nu eindelijk een einde. Want hoewel ze bovenaan de lijst van de woningbouwvereniging stond greep ze steeds naast. Mensen met een urgentieverklaring of statushouders gingen voor en zelfs de benedenwoning van het appartementencomplex onder haar ging aan haar neus voorbij.

"Er werd wel even een traantje weggepinkt", vertelt schoondochter Jolanda Glas aan NH Nieuws. Jopie heeft nu een woning aan de Derde Oosterberg en het mooie is dat er een lift in zit. Van de ellendige trap die Jopie, door haar reuma en vergroeide rug, nauwelijks kan bedwingen is ze eindelijk verlost. "Het geeft haar ontzettend veel rust. Ze kan nu mooi met het liftje omhoog."

Nu is het eindelijk dus gelukt. "Maar wel via de reguliere weg", benadrukt Jolanda Glas. "Alle aandacht heeft erg geholpen want de woningbouwvereniging heeft ons constant op de hoogte gehouden en erg goed geholpen, maar ze heeft dus geen voorrang gekregen. Alles is volgens de regels gegaan."

Blij met nieuwe stekkie

Jopie zelf is ontzettend blij met haar 'nieuwe stekkie'. "Dit is wat ik altijd heb gewild, midden in het dorp en met een heel mooi uitzicht over Derp. Ik zit vlak bij de markt en de winkels en er wonen hier ook veel kennissen dus dat is fantastisch!"

De hoop is dat Jopie volgend jaar eind januari van haar stulpje kan gaan genieten. Aangezien de woning al wat ouder is moet er eerst het nodige opgeknapt worden. Zo worden onder andere de keuken en de badkamer aangepakt. Maar het is het wachten waard. Jolanda Glas: "Voor ons als familie is dit ook een hele geruststelling. Ze is al een aantal keren lelijk van de trap gevallen, dat is nu gelukkig voorbij."