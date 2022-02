Commotie over bomenkap in recreatiegebied Enkhuizerzand: "Doodzonde"

Op sociale media is onrust ontstaan over de bomenkap in recreatiegebied Enkhuizerzand. Meerdere bomen zijn geveld, en dat leidt tot veel vragen en boze reacties. Maar volgens beheerder Europarcs maakt het onderdeel uit van reguliere werkzaamheden.

Bomenkap bij Recreatiegebied Enkhuizerzand - NH Nieuws

"Mijn god het lijkt wel rampgebied, doodzonde", schrijft Yvonne Buis op de Facebookpagina 'Je bent een echte Enkhuizer als...'. En Lisa Suttorp zegt: "Zo wat een ravage zeg." Het zijn nog de meest milde reacties. Aan de andere kant zijn er ook mensen die blij zijn dat er eindelijk wat gebeurd. Zoals Leroy Broekema: "Hou op alsjeblieft. Wilde je zeggen dat het gebied er nog knap uit zag als ze stonden? Elk jaar staat het veld daar blank. Tegels liggen schots en scheef. Het wordt zeer slecht onderhouden. Beter wordt dit gebied eens goed aangepakt. We kunnen daar alleen maar profijt van hebben." Vooral de onduidelijkheid over waarom enkele bomen gekapt moesten worden leidt tot veel boosheid en vragen richting de gemeente en Europarcs. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de veelbesproken ontwikkeling van het recreatiegebied. De camping is zo goed als klaar. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een openbaar gebied met strand en als slotstuk een vakantiepark met zo'n 160 huizen. Tekst gaat verder onder de foto's

Bomen gekapt recreatiegebied Enkhuizerzand NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

Volgens een woordvoerder van Europarcs gaat het niet om werkzaamheden in het gebied waar het vakantiepark moet komen, wat veel mensen denken, maar is het bedoeld voor de ontwikkeling van het openbaar gebied. "De bomen moesten gekapt worden zodat we er straks leidingen voor water, glasvezel en ook elektra kunnen aanleggen. Lantaarnpalen hebben bijvoorbeeld ook elektra nodig." Europarcs heeft een vergunning voor de kap verkregen via Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier van wie de bomen zijn. In april worden de leidingen in de grond aangelegd. "Het kappen van bomen ligt altijd gevoelig, maar was in dit geval nodig. En er komt veel groen voor terug", aldus de woordvoerder. Politiek Raadslid Michèl de Jong van Enkhuizen Vooruit deed navraag bij de gemeente en nam gisteren zelf ook poolshoogte in het gebied. Volgens hem is er niet zoveel aan de hand: "Mensen doen alsof er een hele kaalslag heeft plaatsgevonden. Alsof er enorm veel bomen zijn gesneuveld, dat valt wel mee. Wat mij betreft is het prima dat dit gebeurt."