Jonge 'sokgooiers' bij gevangenismuur op heterdaad betrapt: weer smokkelpoging telefoons en drugs

Na de video van de hengelactie in de gevangenis van Zaanstad is opnieuw geprobeerd om telefoons en drugs binnen te smokkelen. Twee drone-pakketten en gevulde sokken werden onderschept door oplettende bewakers. Twee sokgooiers uit Amsterdam (18) en Apeldoorn (20) zijn door de politie gearresteerd. Hieronder een overzicht van drie mislukte smokkelacties.

De gevangenis bevestigt de nieuwe smokkelpoging na vragen van NH Nieuws. Er zijn verschillende afdelingen van de megagevangenis ondersteboven gehaald en daarbij zijn telefoons gevonden. De directie strafte twee gedetineerden.

Een drone vliegt in het weekend van 12 februari met een pakketje rond de bajes. De spullen worden gedropt op de binnenplaats, maar voordat gevangenen ze kunnen pakken, merkt de beveiliging de smokkelwaar op.

Het is de tweede onderschepte drone-actie (waarover NH Nieuws publiceerde) dit jaar en voor de gevangenisdirectie de aanleiding een grote spitactie te doen op verschillende afdelingen: alle cellen worden ondersteboven gehaald.

Hoewel de woordvoerder van Dienst Justitiële Inrichtingen niet in detail treedt over de werkwijze van de spitactie, melden meerdere bronnen dat er speciale drugs- en telefoonhonden aan te pas komen, bedden worden omgekieperd en luchtroosters in cellen worden stuk geknipt. Naar verluidt treft de Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid in ieder geval zeven telefoons aan.

Het lijkt er dus op dat er in ieder geval een aantal smokkelacties wél gelukt is. "We hebben geen enkele aanleiding om te denken dat hier personeel bij betrokken is", meldt woordvoerder van Dienst Justitiële Inrichtingen Jelika Thomas aan NH Nieuws. Twee gevangenen zijn gestraft voor smokkelen.

Trio met gevulde sokken

En dan een paar dagen later: een smokkel-tactiek waarover we nog niet eerder schreven. Woensdag 16 februari worden door oplettende medewerkers tijdens het luchten mannen op het fietspad bij de bajes gespot, te zien op onderstaande foto. Ze maken gooiende bewegingen.