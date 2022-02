De Jongens uit Schoorl overleeft zware storm, maar strand is stuk smaller: 'Zorgwekkend'

Twee dagen lang waren medewerkers van De Jongens uit Schoorl bezig met stutten voor storm Eunice . De latjes die op het paviljoen zaten, zijn palen geworden. En dat was nodig. "Als het hoogtij is en de wind komt met windkracht 10 tot 12 uit het westen, kan dat problematische gevolgen hebben", vertelde marketingmedewerker Joost Botman vorige week aan NH Nieuws.

Hij hoopte dan ook dat de wind zo lang mogelijk uit het zuiden zou waaien. Er werden golven van vijf tot zes meter verwacht en met ongunstige wind konden die de palen flink beschadigen. Gelukkig viel de impact van de storm achteraf mee. "We hebben het heelhuids doorstaan", zegt Botman.

Wie is verantwoordelijk?

Toch zijn de langetermijneffecten van vier stormen binnen een maand volgens hem zorgwekkend. "Het toch al smalle strand is na storm Eunice nog smaller geworden. Als gevolg hiervan staan de palen waarop het paviljoen rust veel minder diep in het zand." Door de zee wordt bovendien meer en meer zand onder het paviljoen weggenomen. Ook daardoor staan de palen steeds minder diep in het zand.

Dit is niet alleen het gevolg van de stormen, maar ook van een lastige situatie rondom het beheer van het strand. Het strand in Camperduin is opgespoten en wordt door een aannemer onderhouden. Volgens Botman zitten ondernemers aan het strand in Camperduin nu in een soort spagaat tussen de aannemer en Rijkswaterstaat, want wie is verantwoordelijk dat het strand op peil blijft?

Tekst gaat verder onder de foto, waarop links te zien is hoe het paviljoen er deze zomer bij stond en rechts hoe de situatie nu is: