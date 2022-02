Storm Corrie slaat meters duin weg: "Op sommige plekken wel vijf tot tien meter"

De storm die gisteren over Nederland raasde, heeft flink wat meters duin afgeslagen langs de Noord-Hollandse kust. Volgens inspecteurs van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat het gemiddeld om twee tot drie meter, maar in Camperduin soms tot 10 meter.

Volgens Marko Cortel van Hoogheemraadschap is er geen reden tot bezorgdheid. De kustveiligheid is volgens hem niet in het geding en handmatig ingrijpen is vooralsnog niet nodig. Het zand dat is meegenomen door de zee is namelijk niet verdwenen.

Het ligt op het strand en voor een deel in zee. "Het spoelt vanzelf weer aan door de golven en via de wind groeien de duinen weer aan. Over een week of drie ligt het zand grotendeels weer op z'n plek."

Bij het strand tussen Camperduin en Petten is wel iets vreemds aan de hand. Daar is wel vijf tot tien meter van de Hondsbossche duinen afgekalfd. En dat is goed te zien bij het strand van Camperduin waar metershoge kliffen zijn ontstaan. Hier zal het een stuk langer duren voordat de duinen weer op orde zijn.

"Ook hier is de kustveiligheid niet in het geding", vertelt Cortel van het Hoogheemraadschap. "Maar dit vinden wij wel erg veel en hier moeten we mogelijk ingrijpen." Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen door het zand met bulldozers te verplaatsen, of op te spuiten. Maar of dit ook echt nodig is, is nog niet bekend.

Onderzoek

Hoe het kan dat de Hondsbossche duinen het zo zwaar te verduren hebben gekregen, is volgens het Hoogheemraadschap nog een raadsel. Een mogelijke oorzaak is dat het strand bij Camperduin minder breed is.

"Wellicht kon de zee daardoor verder over het strand lopen waardoor er meer duin is weggeslagen. Maar zeker weten we het nog niet en daarom gaan we hier onderzoek naar doen", aldus Cortel.

Dat het strand bij Camperduin sneller afslijpt, is voor strandpaviljoen Luctor et Emergo een terugkerend probleem. De zee stroomde ook gistermiddag weer onder het paviljoen door. Inmiddels is Patrick Schaasberg de nieuwe eigenaar en hij vindt dat de overheid ernstig tekortschiet als het gaat om de breedte van het strand.