Op meerdere plekken in provincie nog altijd problemen met waterdruk na storm Eunice

Omgewaaide bomen door de storm hebben er op meerdere plekken voor gezorgd dat waterleidingen zijn beschadigd en 'behoorlijk wat huishoudens' op dit moment nog altijd problemen hebben met hun watertoevoer. Dit speelt onder andere in Hem, Hoorn, Warmenhuizen en Stompetoren.

Volgens een woordvoerder van PWN gaat het om in totaal zo'n 15 plekken door heel Noord-Holland heen.

Gisteravond kwamen de eerste meldingen binnen van wijken die te kampen hadden met een lagere waterdruk. Zo beschadigde een omgevallen boom op de Noordervaart in Stompetoren een waterleiding. En hadden ze in Hem, Wijdenes en Kreileroord problemen met de toevoer.

Extra monteurs

PWN heeft extra monteurs ingezet om de problemen in de provincie te verhelpen. Ze gaan in tweetallen op pad en proberen op zoveel mogelijk plekken de schade te herstellen. Wel zijn ze voorzichtig in verband met de naweeën van de storm en nog eventueel omvallende bomen.

Wanneer alles is opgelost, is nog onduidelijk. Op de site van PWN kun je precies zien waar er op dit moment storingen zijn in de provincie.