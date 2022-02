'Behoorlijk wat huishoudens' in kop Noord-Holland met waterproblemen vanwege storm

Meerdere wijken in de kop van Noord-Holland kampen met een lagere waterdruk. In Schermerhorn beschadigde een omgevallen boom op de Noordervaart een waterleiding. Die wordt pas morgen gerepareerd. Ook in Hem, Wijdenes en Kreileroord zijn er problemen met de watertoevoer. Volgens een woordvoerder van waterleidingbedrijf PWN gaat het om 'behoorlijk wat huishoudens'.

In Schermerhorn heeft men dus extra pech: de reparateurs zullen de defecte leiding op de Noordervaart pas gaan repareren als de storm is gaan liggen, en dat zal waarschijnlijk morgen zijn. "Er staan heel veel bomen op die locatie, de veiligheid staat op één", aldus de woordvoerder. "Ze moeten niet het risico lopen dat er een boom op ze valt."

Niet zonder water

De storingen in Hem, Wijdenes en Kreileroord hebben waarschijnlijk een andere oorzaak dan de omgevallen boom in Schermerhorn. Maar al is het lek in deze gevallen nog niet ontdekt, de woordvoerder gaat ervan uit dat ook deze storingen met de storm te maken hebben. Geen van de huishoudens zitten volgens hem geheel zonder water.