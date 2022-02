Hoe de KNRM in Andijk oefent tijdens storm Eunice: "Dit was wel op het randje"

"Dit is voor ons het moment om er op uit te gaan om te kijken wat de grenzen zijn van het materiaal en van onszelf", legt schipper Menno Betzema uit. "En gisteren was wel op het randje", vervolgt hij.

Het hele jaar door worden er routinetrainingen gedaan, maar dit soort omstandigheden laat ook het bloed van de vrijwilligers sneller stromen. "Dit zijn de mooie ritjes. Natuurlijk brengt het vooraf ook wel spanning mee. Het blijft natuur, onvoorspelbaar. Maar we hebben een goed getrainde ploeg en uitstekend materiaal. Dus we hebben veel vertrouwen in elkaar."

Boot kwam los van het water

Het ging er stevig aan toe. Vlak voordat ze het IJsselmeer op gingen (rond 16 uur) werd windkracht 10 gemeten en windstoten van boven de 100 kilometer per uur. "We gingen aanzienlijk langzamer dan normaal, maar we kwamen een paar keer volledig los van het water. Dat de neus goed de lucht in ging", aldus Betzema.

De schipper vervolgt: "Je zoekt dit soort omstandigheden wel op, maar altijd veilig. Als je, je grenzen weet, dan weet je ook hoever je kan gaan als we in actie moeten komen bij een reddingsoperatie." En dus kijkt Betzema terug op een goed verlopen oefening.