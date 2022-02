De Jongens uit Schoorl maakt zich op voor Eunice: "Westenwind kan heftige gevolgen hebben"

"De latjes die op het paviljoen zaten zijn palen geworden", zegt Botman. Voor storm Dudley was dat volgens hem niet nodig, maar storm Eunice 'belooft een heftige storm te worden'.

Dat beaamt NH Nieuws-weerman Jan Visser. Van een 'échte' storm is pas sprake als een uur lang gemiddeld windkracht 10 staat. Dat verwacht Visser vandaag, met windstoten van 130 kilometer per uur. Of zelfs harder, benadrukt de weerman. "Dan krijg je een klap wind van heb ik jou daar."

Golven van vijf tot zes meter

Botman hoopt dat de wind 'zo lang mogelijk' vanuit het zuiden komt: "Als de wind uit het westen komt is het voor ons een stuk vervelender." Het strand in Camperduin is onder andere door storm Corrie 'minimaal geworden'. "Als het hoogtij is en de wind komt met windkracht 10 tot 12 uit het westen, kan dat problematische gevolgen hebben."

Hij voegt er aan toe 'dat er wel een hoop moet gebeuren', maar dat het wel iets is waar ze rekening mee houden. "Er worden golven van vijf tot zes meter verwacht en die kunnen de palen beschadigen. Dat is de reden dat we gestut hebben. We houden rekening met alle scenario's."