Vijftien jaar na Nadines dood gaat stekker uit haar foundation: "Het is goed zo"

Jacques, Wanda en Jacqueline Beemsterboer stoppen na vijftien jaar met de Nadine Foundation, de stichting die ze startten na de moord op hun dochter en zus Nadine Beemsterboer. De stichting maakte zich jarenlang hard voor onder meer het bestrijden van zinloos geweld. De nabestaanden zijn trots op wat ze bereikt hebben, maar gaan het nu iets rustiger aan doen.

Jacques en Wanda Beemsterboer bij onthulling nieuwe vlinderrots - NH Nieuws

De Nadine Foundation werd vijftien jaar geleden opgericht, kort nadat Nadine Beemsterboer bruut om het leven werd gebracht door haar ex-vriend. "De stichting is eigenlijk begonnen door een groep vrienden van Nadine", vertelt Jacques Beemsterboer, de vader van Nadine. "Zij wilden graag een dvd maken over Nadine." De ouders van Nadine omarmden het idee en de stichting. Ze gaven onder andere lezingen en organiseerden tien jaar lang de Nadine OK Run om aandacht te vragen voor huiselijk geweld.

Als het gaat om rouwverwerking heeft de stichting veel betekend voor Nadines nabestaanden. "De foundation had dezelfde doelstellingen als waar Nadine voor stond. Zoals goed zijn voor de wereld en dierenwelzijn", vertelt Beemsterboer. Hoewel dit nog steeds mooie doelstellingen zijn, gaat de familie het iets rustiger aan doen. "We zijn nu gepensioneerd en willen ook tijd doorbrengen met de kleinkinderen. Soms is het goed om het leven iets anders in te richten. Het is goed zo." Nog wel lezingen Hoewel er geen evenementen meer zullen komen, geeft Beemsterboer wel vaak lezingen in onder andere het gevangeniswezen, bij de reclassering en jeugdzorg. Dat blijft hij voorlopig doen. "Daarvoor hebben we een nieuwe stichting opgericht: 'Herstel in beeld'." Beemsterboer heeft weleens bericht gekregen van een gedetineerde na zo'n lezing. "Dan vertelde hij dat het verhaal hem geraakt heeft en dat hij geen andere mensen meer slachtoffer wil maken. Dat is bijzonder om te horen." Om de vijftien jaar af te sluiten, brengt de Nadine Foundation nog een boek uit. "Met het boek gaan we de afgelopen vijftien jaar in beeld brengen in een beeldverslag", vertelt Beemsterboer. "Met daarin allemaal bijzondere momenten van mensen die we hebben gesproken en de Nadine OK Run, een jaarlijkse hardloopwedstrijd ter ere van Nadine." Dat boek komt in oktober 2022 uit.

Quote "Voor onderhoud en reparaties aan de vlinderrots is voorlopig genoeg geld" Jacques Beemsterboer

De Nadine Foundation heeft een monument voor slachtoffers van dodelijk geweld opgezet: een vlinderrots met daarop allemaal vlinders die staan voor een slachtoffer. Vorig jaar is het monument twee keer vernield, waarna er een inzameling is gestart en het monument in ere werd hersteld. "Er is toen zoveel geld opgehaald dat er voorlopig genoeg geld is voor onderhoud en reparaties." Mensen hoeven niet bang te zijn dat het monument in verval raakt als de Nadine Foundation straks ophoudt te bestaan. "Zolang het ons gegeven is, blijven wij persoonlijk verantwoordelijk voor de rots", stelt Beemsterboer gerust. Bekijk hieronder de video die NH Nieuws destijds maakte rondom de laatste Nadine OK Run

