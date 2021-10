Vlinderrots opnieuw onthuld na vernieling: "Emotie knalde bij me binnen"

De Vlinderrots in Hoorn is vanmiddag opnieuw onthuld, nadat het herdenkingsmonument in mei tot twee keer toe vernield werd . De vlinders, die allemaal slachtoffers van dodelijk geweld vertegenwoordigen, werden toen meegenomen. Met een emotionele bijeenkomst werd de Vlinderrots vandaag weer in ere hersteld.

