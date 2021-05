Herdenkingsmonument opnieuw vernield: "Alsof je kind weer iets wordt aangedaan"

Tot twee keer toe in 48 uur tijd is de vlinderrots in Hoorn vernield. Een herdenkingsmonument voor geweldsslachtoffers. De nabestaanden zijn geschokt. "Het is alsof je kind weer iets wordt aangedaan", vertelt Jack Keijzer, de vader van de vermoorde Pascal Keijzer.

Vlinderrots Hoorn vernield - NH Nieuws

Het monument is een initiatief van de Nadine Foundation, opgericht door het echtpaar Jacques en Wanda Beemsterboer. Hun dochter Nadine werd in 2006 door haar ex-vriend om het leven gebracht. "Ik ben er echt kapot van", reageert Wanda. "Het is niet te geloven. Ik moet nu voor de tweede keer aangifte doen. Ik had er na de eerste keer al heel slecht van geslapen. Het is heel ingrijpend voor iedereen." De vlinders aan de rots vertegenwoordigen allemaal geweldsslachtoffers. Ook die van Pascal Keijzer hing er. De toen 16-jarige jongen werd in 2007 op 16-jarige leeftijd vermoord. Voor de tweede keer in korte tijd is zijn vader Jack weer bij het monument om de vele scherven op te ruimen. "Dit is bizar", vertelt hij. Verdachte opgepakt Na de eerste vernieling maandagnacht kon een man worden opgepakt dankzij oplettende omstanders. Hij had een tas bij zich met daarin de vlinders. "Het was een verwarde man die om hulp vroeg en bij de GGZ opgenomen wilde worden. Hij heeft een nacht in de cel gezeten en is toen weer vrijgelaten." De nabestaanden sluiten niet uit deze man opnieuw heeft toegeslagen. "Het zag er hetzelfde uit als de vorige keer", aldus Jack Keijzer.

Quote "Het gaat door merg en been" Jack Keijzer, nabestaande

Ondanks dat Jack niet wil dat de man wordt gestraft, maar juist wordt geholpen, doet de vernieling wel veel pijn. "Het gaat door merg en been. Eerst ben je nog bang dat het om een gerichte actie gaat. Dus op een bepaalde manier ben ik wel opgelucht dat het om een verwarde man ging. Maar je hoort er met je poten van af te blijven." Monument wordt weer hersteld De hoop is dat naast de al teruggevonden vlinders, ook de rest terugkeert. En anders worden er gewoon nieuwe gemaakt. "We gaan de rots niet weghalen, dat is geen optie. We laten ons niet leiden door dit soort figuren, het wordt weer opgelost", aldus Jack Keijzer.