Tata Steel onderzoekt aantijgingen over afval in zee dumpen

Tata Steel gaat onderzoeken of bij de levering van steenkool en ijzererts dumpingen in zee plaatsvinden. Gisteren meldde de IJmuider Courant op basis van documenten, drone-beelden en gesprekken met personeelsleden dat duizenden kilo's afval in zee zouden worden gedumpt.

Er zijn dronebeelden gemaakt waarop te zien is dat er afval op de schepen achterblijft. Vervolgens zagen journalisten dat de bemanning met bezems en kolenschoppen het dek vrijmaakten en de afvalresten over de rand duwden.

Resten steenkool en ijzererts, van soms een halve meter dik, die achterblijven op het schip zouden door scheepslieden gedumpt worden in de zee. Volgens de krant betaalt Tata Steel hen contant om dat klusje te klaren. Bemanning van de schepen veegt het afval in zee als ze de haven uit zijn.

De leiding van het betreffende bedrijfsonderdeel bij Tata Steel laat vandaag in een persbericht weten dat ze gisteren meteen een extra instructie gegeven hebben aan het personeel waarin de procedures en processen van kool en erts strikt gevolgd moeten worden. "Dat geldt ook voor de interne controle daarop. Tevens wordt bekeken of en waar verbeteringen in het proces nodig zijn", valt er te lezen in het bericht.

Inspectie

De Inspectie Leefomgeving en Transport vertelde tegen de NOS dat de praktijken van Tata niet wenselijk zijn. "Dit mag niet zo gebeuren", zegt een woordvoerder. De inspectie heeft gisteren bij een controle gezien dat er resten op het dek lagen van een schip dat vertrok bij het staalbedrijf.

De inspectie zegt dat normaal gesproken de restanten voor vertrek aan wal moeten worden afgegeven en wil daarop in de toekomst meer gaan controleren.