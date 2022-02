Openbaar Ministerie start strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel en Harsco

Het Openbaar Ministerie heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar Tata Steel en Harsco Metals. Onderzocht wordt of de bedrijven zich schuldig maken aan het bewust vervuilen van de lucht, bodem en het oppervlaktewater met gevaarlijke stoffen en daarmee de gezondheid van omwonenden in gevaar brengen. Het onderzoek volgt op de aangifte van advocate Bénédicte Ficq namens ruim 800 mensen en bedrijven.

De aangifte werd vorig jaar breed uitgemeten in het nieuws, waarna zich uiteindelijk dus ruim 800 mensen en bedrijven meldden. Ficq vertelde eerder dat het haar niet te doen was om mensen 'achter tralies' te krijgen, maar dat de mensen die aangifte deden graag bevestiging wilden dat wat Tata Steel doet, crimineel zou zijn.

Het Openbaar Ministerie meldt dat de aangiftes op 19 mei 2021 in ontvangst werden genomen. Op basis van verschillende documenten die hierna zijn aangevraagd door het OM, is nu besloten een strafrechtelijk onderzoek te openen. In het onderzoek zal ook de rol van de leidinggevenden binnen deze bedrijven worden onderzocht.

Openbare gezondheid

Een team samengesteld uit verschillende instanties gaat Tata Steel nu onderzoeken. De hoofdvraag is of iemand verweten kan worden dat zij met opzet en bewust de openbare gezondheid in gevaar hebben gebracht door gevaarlijke stoffen aan te brengen in de lucht, het oppervlaktewater en de bodem.

Tata Steel en Harsco worden regelmatig gecontroleerd door onder andere de Omgevingsdienst. Zo worden er vanuit controles door deze dienst al twee zaken tegen Harsco Metals behandeld, en vier tegen Tata Steel. Een van die overtredingen is de 'zwarte sneeuw' die rondom het bedrijf verscheen in februari 2021.

Tata Steel en Harsco staan onder scherpe controle van de Omgevingsdienst. Daardoor lopen er al twee zaken tegen Harsco, en vier tegen Tata Steel. Een van de vier zaken gaat om de 'zwarte sneeuw' die rondom de metaalverwerker verscheen in februari 2021.