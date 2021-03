Omgevingsdienst start onderzoek naar strafbare feiten Tata Steel rond zwarte sneeuw

IJMUIDEN - De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is bezig met een onderzoek naar mogelijke strafbare feiten van Tata Steel naar aanleiding van de zwarte sneeuw in februari, zo laten ze weten aan NH Nieuws. Na afronding zullen zij deze aan het Openbaar Ministerie overhandigen dat vervolgens kan besluiten of zij overgaan tot strafvervolging.

Eén van de bewuste foto's van de zwarte sneeuw in februari - Frisse Wind Nu

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), de organisatie die toezicht houdt op milieuovertredingen binnen deze regio, stelde een onderzoek in nadat tijdens de sneeuwval in februari foto’s van zwarte sneeuw in de omgeving van de fabriek naar buiten waren gekomen. Tata Steel heeft inmiddels bevestigd dat dit hun fout was, de kolenberg bleek niet goed afgedekt. "We vinden dat onderzocht moet worden of er strafbare feiten zijn gepleegd, vandaar ook dat er nu een proces-verbaal wordt opgemaakt. Het gaat hier om verwijtbaar gedrag, daarom zetten we deze stap richting het Openbaar Ministerie", aldus woordvoerder Annemiek Bots. "Op het moment dat aangifte wordt gedaan, is het aan het OM wat zij hier verder mee gaat doen."

Het zou niet de eerste keer zijn dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek instelt naar milieuovertredingen van Tata Steel nadat de omgevingsdienst een proces-verbaal indient. In oktober 2020 besloot het OM om het staalbedrijf te vervolgen vanwege stofverspreiding en grafietregens in 2018 en 2019. Daarnaast legt de omgevingsdienst Tata Steel een voorlopige last onder dwangsom op, het staalbedrijf heeft twee weken de tijd om deze aan te vechten. De last onder dwangsom en de hoogte hiervan zal daarna definitief worden vastgesteld, maar heeft vooral veel weg van 'dreigen met een boete'. De dwangsom dient vooral als waarschuwing mocht dit nog een keer voorkomen. Stok achter de deur "Vanuit milieuwetgeving kunnen wij een last onder dwangsom opleggen, maar niet direct een boete, dat kan alleen als het nog een keer gebeurt", verduidelijkt Bots. "Strafrecht kijkt terug op een incident en of er gestraft moet worden. Met een last onder dwangsom kijken wij vooruit om het niet nog een keer te laten gebeuren", legt Bots uit. "Het dient als stok achter de deur."

Reactie Robert Moens, woordvoerder Tata Steel "We zijn op de hoogte gesteld door de Omgevingsdienst van hun voornemen tot een last onder dwangsom. Wij zullen als bedrijf daarop naar de Omgevingsdienst toe reageren en vervolgens nemen zij de beslissing of ze daadwerkelijk overgaan tot een last onder dwangsom." Over het proces-verbaal dat de Omgevingsdienst voorbereid, laat Moens weten 'daarover nog niet over in kennis te zijn gesteld'.

