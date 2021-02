Tata Steel bevestigt: zwarte sneeuw was onze fout, kolenberg was niet goed afgedekt

IJMUIDEN - Tata Steel bevestigt dat de zwarte sneeuw, die afgelopen weekend te zien was op foto's van de omgeving van het bedrijf, zwart kon worden door een fout van het bedrijf. Om bij harde wind verwaaiing van kolengruis te voorkomen, dekt het bedrijf kolenbergen doorgaans af, maar dat is vorige week bij een van de kolenbergen niet helemaal goed gegaan.

"We dekken de kolenbergen altijd af met pulp", laat woordvoerder Ariane Volz aan NH Nieuws weten. Ook vorige week is dat gebeurd, vertelt ze. "We wisten dat het ging waaien, en hebben daarom maatregelen genomen."

Die maatregelen bestaan uit het toedekken van de kolenbergen met een laag papierpulp, legt ze uit. "Maar bij een van die kolenbergen is die laag niet goed aangebracht, die laag was niet volledig dekkend."

Dat het kolengruis daardoor alsnog is verwaaid, noemt de woordvoerder 'heel vervelend'. "We zijn het nu aan het opruimen." Hoewel de sneeuw inmiddels is gesmolten, is er in het betreffende gebied wel een zwarte laag achtergebleven, die het bedrijf nu schoonmaakt.

De foto's van de zwarte sneeuw kwamen in het nieuws dankzij de stichting Frisse Wind Nu, een milieugroepering die zich heeft aangesloten bij de zaak die advocaat Benedicte Ficq tegen de staalgigant aanspant.