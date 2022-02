Hoofdverdachte Mallorcazaak mag eigen onderzoek laten doen naar DNA-spoor

De rechtbank Midden-Nederland is vandaag akkoord gegaan met het verzoek van hoofdverdachte Sanil B. uit Hilversum om een eigen DNA-onderzoek uit te voeren. Tevens is het verzoek ingewilligd om nog 36 getuigen te horen in de strafzaak rondom het (dodelijk) geweld op Mallorca.

NOS

Op de schoen van Sanil B. zijn DNA-sporen gevonden van Carlo Heuvelman. Tijdens de zitting van vrijdag 21 januari gaf Peter Plasman, de advocaat van de jonge Hilversummer, aan een tegenonderzoek te willen. Dit DNA-spoor is de voornaamste reden dat Sanil B. als enige verdachte nog vastzit, maar de Hilversummer heeft geen idee hoe het op zijn schoen terecht is gekomen. In opdracht van het Openbaar Ministerie heeft het Nederlands Forensisch Instituut het schoenspoor onderzocht. De verdediging wil dat een andere instantie tegenonderzoek doet. Vandaag is door de rechtbank in Lelystad besloten dat dit ook gaat gebeuren, omdat dit een verdedigingsbelang is.

Verder is vandaag duidelijk geworden dat in totaal nog 36 getuigen gehoord gaan worden in de zogeheten Mallorcazaak. Het gaat om (mede)verdachten, slachtoffers, leden van de vriendengroep van de verdachten en andere (oog)getuigen. In de komende maanden gaat de rechter-commissaris, een onderzoeksrechter, alle 36 getuigen horen. Daar zijn alle raadslieden van de negen verdachten uit Hilversum bij aanwezig. Doodslag Afgelopen juli vonden er op het Spaanse eiland meerdere geweldsincidenten plaats in El Arenal. Bij één van die incidenten liep Carlo Heuvelman, de 27-jarige man uit Waddinxveen, zulk ernstig letsel op dat hij er een paar dagen later aan overleed. De drie hoofdverdachten Sanil B. , Mees T. en Hein B. uit Hilversum worden verdacht van doodslag van Heuvelman en ook nog van poging tot doodslag. De Mallorcazaak gaat verder op woensdag 13 april. Het gaat om een voorbereidende zitting. Op die dag wordt opnieuw de stand van zaken van het onderzoek besproken. Dat is tevens het moment dat er meer duidelijkheid zou moeten komen over wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak kan plaatsvinden.