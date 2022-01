Extra onderzoek geëist naar dna-spoor van Carlo Heuvelman op schoen van hoofdverdachte

Het dna-spoor werd veel eerder al gevonden op de schoen van Sanil B. Dat gebeurde nadat de jonge Hilversummer na zijn aanhouding alle kleding afgaf aan de politie die hij droeg op de avond van de zware mishandelingen op Mallorca.

Het spoor - dat een mogelijk 'mengprofiel' zou zijn met dna van meerdere betrokkenen - dient nu als bewijs voor de betrokkenheid van B. bij de doodslag van Carlo Heuvelman.

Hoe het dna-spoor op de schoenen van B. is gekomen, is onduidelijk. Daarnaast hoeft het dna-spoor volgens advocaat Plasman helemaal niet te bewijzen dat Sanil B. daadwerkelijk betrokken is bij de doodslag van Carlo Heuvelman. "Wat mij betreft zijn er twee scenario's. Het eerste is dat het dna op de schoenen komt, doordat mijn cliënt Carlo Heuvelman heeft getrapt, maar er zijn ook allerlei andere mogelijkheden. Zo zou mijn cliënt tijdens de hele situatie ook op een andere manier eerder in aanraking met hem gekomen kunnen zijn."

Rondvliegend speeksel

Wat het bewuste dna-spoor precies is, is tot nu toe niet bekend gemaakt. De advocaat van Sanil B. wil er daarom ook het fijne van weten. "Er wordt allereerst gezegd dat het dna van Carlo Heuvelman is, dat willen we wel zeker weten. En dan gaat het ook vooral om welk materiaal het is. Daar zit nogal een verschil in en antwoorden op deze vragen kunnen ook aangeven hoe het op de schoenen van mijn cliënt is gekomen. Het hoeft niet per se te zeggen dat dit komt omdat mijn cliënt betrokken is bij de doodslag", betoogde Plasman vandaag voor de rechtbank.

Plasman doelt er onder meer op dat het bewuste dna-spoor niet per se bloed, maar bijvoorbeeld ook speeksel van Carlo Heuvelman zou kunnen zijn. "Als dat zo is, dan zegt dat wel wat. Zeker als er gevochten wordt, kan dat rondvliegen en daardoor op plekken terechtkomen. Daar moeten we gewoon duidelijkheid over krijgen. Dus welk dna-materiaal en hoe kan zoiets op schoenen terechtkomen. Dat antwoord wil ik."

Tegenonderzoek

De duidelijkheid moet er wat de advocaat betreft komen door een tegenonderzoek. "We staan nu voor een groot raadsel en daar wil ik antwoorden op. Het is nu wat mij betreft allemaal nogal op het randje."

De officier van justitie geeft voor de rechtbank aan nog geen bezwaren te hebben tegen het eventuele tegenonderzoek door een andere partij dan het Nederlands Forensisch Instituut dat het eerste onderzoek gedaan heeft.