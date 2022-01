Nog maar drie Hilversummers verdacht van doodslag Carlo Heuvelman

Lukas O. werd de eerste weken na de reeks geweldsincidenten naast plaatsgenoten Sanil B., Hein B. en Mees T. bestempeld als hoofdverdachte van het dodelijk mishandelen van Carlo Heuvelman afgelopen zomer.

Daar waren echter al snel twijfels over. Afgelopen september besloot de raadkamer van de rechtbank het voorarrest van de de jonge Hilversummer al niet te verlengen, omdat het te weinig bewijs zag voor de beschuldigingen tegen hem. Dat verraste justitie, dat al snel aangaf Lukas O. nog wel als een van de hoofdverdachten te bestempelen.

Altijd ontkend

Lukas O. wordt nu dus officieel niet meer gezien als hoofdverdachte door justitie. O. heeft van meet af aan ook ontkend betrokken te zijn bij de mishandelingen van Carlo Heuvelman.

"Lukas vindt dat wat er gebeurd is op Mallorca onbeschrijfelijk en afschuwelijk. Hij leeft ook heel erg mee met de nabestaanden", verklaarde zijn advocaat vanmorgen voor de rechtbank. "Maar er kan hem niets worden verweten, want hij was hier niet bij betrokken."

Wel ander zwaar geweld

Wel wordt de jonge Hilversummer nog verdacht van een poging tot doodslag van een ander slachtoffer en het plegen van openlijk geweld voor zowel Café De Zaak als voor de deur van Bar Bier Express, de plek waar onder meer Carlo Heuvelman zwaar werd mishandeld.

De doodslag van Carlo Heuvelman wordt vooralsnog toegeschreven aan Sanil B., Hein B. en Mees T., de drie verdachten die nog wel vastzitten voor het zware geweld afgelopen zomer. De rechtbank bespreekt vandaag door voortgang van hun proces en bepaalt of ze nog vast blijven zitten.