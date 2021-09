Justitie tekent geen beroep aan tegen vrijlating Mallorca-verdachte Lukas O.

Hilversummer Lukas O. wordt door justitie verdacht van het medeplegen van doodslag , een poging tot doodslag en openlijk geweld, zowel voor een café in El Arenal als even later op de boulevard van het Spaanse eiland. Door toedoen van dat geweld kwam Carlo Heuvelman om het leven.

Nog wel een van de hoofdverdachten

De plotse vrijlating was een verrassing voor justitie, dat liever had gezien dat O. wel langer vast bleef zitten. Justitie is het niet eens met de beslissing en vindt dat er wel genoeg bewijs tegen O. ligt. De officier van justitie heeft zich daarom de afgelopen dagen gebogen over een eventueel beroep tegen het besluit van de raadkamer om O. toch weer achter de tralies te krijgen. Er is dus besloten dat niet te doen. "We hebben alle belangen afgewogen, maar besloten er vanaf te zien. We zien er op dit moment niet de meerwaarde van in", zegt woordvoerder Ties Kortmann van het Openbaar Ministerie.

Dat Lukas O. vrij mag blijven rondlopen verandert volgens justitie niets aan de verdenkingen tegen hem. Justitie verdenkt de Hilversummer nog steeds van doodslag en poging tot doodslag. Het onderzoek naar de zware mishandelingen gaat ook onverminderd door, er komt ook nog altijd meer bewijs binnen.

Als het onderzoek vordert zou het goed kunnen dat justitie meer bewijs tegen O. krijgt en hem wederom oppakt. Ook op basis van het huidige bewijsmateriaal lijkt het erop dat O. zich - samen met de andere verdachten - voor de rechtbank moet verantwoorden.