Alles op alles voor bekentenis Mallorca-verdachten, verdachte zelf vreest 'leugens'

Wat de jonge Hilversummer exact heeft gezegd tegen de infiltrant werd vandaag voor de rechtbank nog niet duidelijk. B. zegt wel dat hij tegenover de infiltrant heeft ontkend te maken te hebben met de doodslag op Carlo Heuvelman. Daarnaast vertelde hij tegen de infiltrant dat hij verrast was over het dna-spoor van Carlo Heuvelman dat de recherche op zijn schoenen heeft gevonden. B. heeft geen flauw idee hoe dat erop komt.

Verder stelt B. dat er volgens hem 'hem dingen in de mond worden gelegd' en 'leugens worden gesproken'. "Dat doet mij pijn en dat vind ik jammer. Vooral omdat ik zelf altijd eerlijk ben. De enige manier om Carlo te eren is wat mij betreft de waarheid spreken over wat er is gebeurd. Dat doe ik, want ik wil ook antwoorden."

"Er wordt alles uit de kast gehaald om mij dingen te ontlokken en om mij dingen te laten zeggen die ik niet gedaan heb. Dat zouden leugens zijn", vertelde hij voor de rechtbank. "Ik wilde ook bijna niet meer meewerken, omdat dit volgens mij geen waarheidsvinding meer is. Maar ik blijf wel meewerken, omdat ook ik wil weten wat er met Carlo gebeurd is."

Hoofdverdachte Sanil B. had vandaag harde woorden over een nogal heftig verhoor afgelopen maand.

"Er is een val tegen mijn cliënt opgezet en zoals dat gegaan is, is niet juist. Dit gaat erg ver en zijn rechten worden met handen en voeten getreden"

Val opgezet

B.'s advocaat Peter Plasman was feller over het handelen van justitie. "Er is een val tegen hem opgezet", betoogt Plasman. "Ik weet dat het in bepaalde gevallen mag, maar zoals dit is gegaan is niet juist. Wat mij betreft zijn zijn rechten met handen en voeten getreden."

"Vlak voor de gesprekken met de infiltranten heeft mijn cliënt een heftig verhoor gehad, waar hem verteld werd dat er dna-sporen gevonden waren. Dat heeft hem overstuur gemaakt, omdat hij vasthoudt aan zijn onschuld. Meteen daarna werd hem onder meer voorgehouden dat alleen zo'n dna-spoor hem al vier jaar celstraf kan opleveren. Hij raakte zwaar geemotioneerd, zag er wit uit, en stapte in die toestand de luchtplaats op richting de infiltranten. De opzet van dit handelen was dat hij zou breken en dingen zou verklaren, maar dit gaat te ver."

Daarnaast heeft Plasman grote twijfels bij wat B. tegen de infiltranten gezegd heeft en hoe hij bepaalde dingen bedoeld heeft. "Hij was van de kaart door het verhoor en heeft daardoor ook dingen gezegd die duidelijk niet waar zijn. Hij was in de war."

Afgetapte gesprekken

Ook van hoofdverdachte Mees T. werden gesprekken met ouders en vrienden afgeluisterd door justitie.

De jonge Hilversummer begreep dat, maar probeerde het een en ander wel te nuanceren. "Tegenover mijn vrienden heb ik misschien wat stoerder gedaan, dan tegenover mijn ouders. Daardoor kan het beeld ontstaan dat ik hier makkelijk mee omga, maar ik ben wel degelijk emotioneel en heb het moeilijk. Zeker als ik bedenk wat er met Carlo gebeurd is."

Ook Mees T. merkt dat 'de spanning wordt aangedraaid' met de verhoren.

Voor de rechter

Hoofdverdachten Sanil B., Hein B. en Mees T. staan vandaag weer voor de rechter. Het gaat om een regiezitting, waar hun advocaten kunnen laten weten welke zaken ze nog onderzocht wensen te hebben. Daarnaast bepaalt de rechter vandaag of het drietal ook de komende maanden blijft vastzitten.

De drie advocaten zullen naar verwachting pleiten het voorarrest van de drie op te heffen. Dat de rechter dit verzoek honoreert, lijkt onwaarschijnlijk.