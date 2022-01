Mallorca-hoofdverdachten Hein B. en Mees T. op vrije voeten, Sanil B. blijft langer vast

Voor Hein B. en Mees T. betekent het dat ze na een half jaar cel weer naar huis kunnen, maandag mogen ze vertrekken. Dat mede-hoofdverdachte Sanil B. de gevangenis nog niet mag verlaten, komt omdat de rechtbank daar nog steeds voldoende 'ernstige bewaren' ziet.

Dat heeft onder meer te maken met het bewijs dat er tegen de jonge Hilversummer ligt. Naast de verschillende getuigenverklaringen en de camerabeelden van bewuste uitgaansnacht, is er op één van zijn schoenen een DNA-spoor van Carlo Heuvelman gevonden. Een volgens de rechtbank zwaarwegend bewijs, dat bovenal nog verder onderzocht moet worden.

Hein B. en Mees T.

De rechtbank meent dat deze ernstige bezwaren ook nog voor Hein B. gelden, hij blijft ook nog altijd hoofdverdachte in de zaak. Toch wegen de bezwaren onvoldoende zwaar om hem langer vast te houden.

De getuigenverklaringen hebben er voor gezorgd dat de verdenkingen tegen Mees T. niet meer zo sterk zijn. Hij blijft wel degelijk nog verdachte, maar de bewijzen tegen hem zijn niet zwaar genoeg om hem nog langer vast te houden.

Voor de twee Hilversummers wijst de rechtbank ook op de duur van hun voorarrest, dat nu al een half jaar geldt. Een zware last voor de jonge jongens. Omdat rapporten van psychologen en de reclassering aantonen dat de kans klein is dat de jongens nog een keer de fout in gaan, vindt de rechter het verantwoord om ze op voorwaarden vrij te laten.

Onderzoek gaat verder

Het onderzoek naar de mishandelingen op Mallorca gaat ook de komende tijd onverminderd verder. Justitie zal zich richten op het vinden van nog meer bewijs dat aantoont wat er op de bewuste avond precies met Carlo gebeurd is.

Over drie maanden staat een volgende pro-formazitting gepland. Dan wordt de stand van het onderzoek nogmaals besproken. Mogelijk wordt dan ook meer bekend over de rest van het proces en horen alle negen verdachten die in beeld zijn in de zaak wanneer ze hun strafeis kunnen verwachten.