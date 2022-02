Inwoners Haarlemmermeer vinden gemeente niet daadkrachtig genoeg: 'Alles duurt zo lang'

Onder hen is Katinka Verdonk uit de Hoofddorpse wijk Toolenburg. "Onze zoon van 27 woont nog thuis omdat hij niets kan vinden", vertelt ze aan NH Nieuws. De man staat inmiddels zeven jaar ingeschreven voor een sociale huurwoning in Haarlemmermeer, maar geschikte woningen komen zelden voorbij. En als hij dan een keer reageert, is hij nummer 400 in de rij, vertelt z'n moeder. "We zouden al blij zijn met een tweekamerappartement."

Huren op de particuliere markt is voor hem geen optie. "Hij heeft best een goed inkomen, maar als je particulier wilt huren, moet je laten zien dat je minimaal vier keer de maandhuur verdient." En een huis kopen is, ondanks wat spaargeld, al helemaal een brug te ver. "Hij kan een hypotheek van maximaal 130.000 euro krijgen", vertelt de Hoofddorpse.

Park21

Ook het uitstel van de ontwikkeling van Park21 kan niet op veel goedkeuring rekenen. Iets meer dan de helft van de inwoners vindt dat de gemeente voortvarender te werk had moeten gaan bij het realiseren van het park. Ongeveer één op de tien vindt dat de gemeente zich voldoende heeft ingespannen.

"We zijn heel blij met Park 21", vertelt Katinka Verdonk. "Maar het duurt allemaal zo lang, en de plannen zijn wel honderd keer veranderd." Ze vindt het fijn dat het park extra recreatiemogelijkheden in de buurt zal bieden. "Een watercentrum had ik wel leuk gevonden, maar een dure sauna of een sekscentrum hoeven van mij niet", verwijst ze naar eerdere plannen.

Ze vindt het wel belangrijk dat het gebied in de toekomst niet ten prooi valt aan woningbouwplannen. "Dan zouden Hoofddorp en Nieuw-Vennep aan elkaar groeien. Het moeten wel twee plaatsen blijven."