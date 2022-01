Haarlemmermeerse raadsleden aan zet over komst trafostation Rozenburg

Omdat de dichtstbijzijnde woningen en bedrijven op 200 meter van het transformatorstation staan, blijft de geluidsbelasting binnen de norm, zo blijkt uit onderzoek . Voor de zekerheid heeft het bureau de geluidsbelasting bij de gevels van die woningen wel gemeten. Waar op dergelijke afstand maximaal 50 decibel is toegestaan, werd er in de praktijk 48 decibel gemeten.

Wel is duidelijk dat veel omwonenden bezorgd zijn over de invloed van het station op hun woongenot. Het station is een belangrijke schakel in de elektriciteitsvoorzieningen in de regio, maar omwonenden uitten hun zorgen over mogelijke geluidsoverlast, maar ook over de straling, locatie, de landschappelijke inpassing en de naleving van regels.

Wanneer de gemeenteraad over het bestemmingsplan stemt, is nog niet bekend.

Dat besluit was tegen het zere been van veel inwoners, niet alleen van Rozenburg, maar ook van Aalsmeerderbrug en Oude Meer.

"Wij begrijpen als bewoners echt wel de noodzaak van een transformatorstation in de gemeente, maar dit bouwplan wordt totaal niet gedragen door de bewoners van Aalsmeerderbrug en Rijsenhout. We zijn faliekant tegen de bouw van dit 150kV-station", zei Cees van Dam van de dorpsraad (Stichting O.R.A.-belangen) eerder tegen NH Nieuws.

Onafhankelijk onderzoek

In september vorig jaar maakte de dorpsraad bekend een onafhankelijk onderzoek naar de komst van het transformatorstation te willen laten uitvoeren. Van Dam had niet veel vertrouwen in de subsidieaanvraag: "Een ambtenaar zei al: we gaan toch niet ons eigen verzet financieren?"

Vandaag laat Van Dam aan NH Nieuws weten destijds inderdaad bot te hebben gevangen. "Er was geen potje voor dergelijke zaken." Toch heeft zijn stichting de handdoek nog niet in de ring gegooid. "We moeten nog antwoord krijgen op onze zienswijzen", vertelt hij. Als die antwoorden niet tevreden stemmen, overweegt de dorpsraad het hogerop te zoeken. "Dan wordt het de Raad van State."

Van Dam sluit niet uit dat de gemeenteraad het voor de verkiezingen nog zal willen behandelen. Hij heeft in ieder geval niet de illusie dat de nieuwe gemeenteraad de besluitvorming over een andere boeg gooit. "Ik denk dat het al zover is dat dat niet gaat lukken."