Gemeente Haarlemmermeer wil omstreden transformatorstation in Rozenburg

ROZENBURG - De gemeente Haarlemmermeer heeft als ideale locatie voor een transformatorstation haar zinnen gezet op de Incheonweg in Rozenburg. Zo'n nieuw station in Haarlemmermeer is noodzakelijk vanwege het dreigende tekort aan stroom in de regio. Samen met initiatiefnemers TenneT en Liander volgt een onderzoek naar eventuele gevolgen voor Schiphol en omwonenden.

Volgens de gemeente staat het transformatorstation op deze plek niet in de weg en kan het zelfs bijdragen aan andere ontwikkelingen in Haarlemmermeer. Daarnaast is eigenaar van de grond, de Provincie Noord-Holland, bereidt de grond te verkopen aan de gemeente.

Haarlemmermeer is al langer op zoek naar een geschikte plek voor een transformatorstation. Liander kan sinds oktober 2020 in Hoofddorp, Schiphol-Rijk en Rijsenhout nieuwe bedrijven niet meer aansluiten. "Er moeten daarom zo snel mogelijk extra transformatorstations komen", schrijft de gemeente in een persbericht. De gemeente deed eerder onderzoek naar een locatie net buiten Rijsenhout.

In actie

Een groot deel van de Rijsenhouters kwam toen in actie tegen de komst van dat transformatorstation:"Dit is ons enige natuurgebiedje", zei actievoerder Peter van Veen in april 2017: "Hier laten we de hond uit, sporten we, en komen we voor onze rust. Nu willen ze hier een transformatorstation bouwen van tien voetbalvelden groot, dat een brommend monotoon geluid maakt, straling geeft, slecht voor de gezondheid is en bovendien heel lelijk is."

Opluchting

Maar het transformatorstation op de eerder beoogde plek kwam er uiteindelijk niet. Alle politieke partijen stemden ruim 3,5 jaar geleden tegen. Iets wat voor opluchting zorgde onder de Rijsenhouters.

Met de nieuwe locatie aan de Incheonweg in Rozenburg begint het proces weer van vooraf aan. "De locatie ligt op enige afstand van de kernen Rozenburg en Rijsenhout, maar dit neemt niet weg dat de eventuele gevolgen voor milieu en veiligheid nader onderzocht moeten worden. Dit geldt ook voor de eventuele gevolgen voor de luchtvaart", schrijven de wethouders Marja Ruigrok en Mariëtte Sedee.

Op onderstaand kaartje is de nieuwe locatie van het transformatorstation in Rozenburg te zien.