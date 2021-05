Raad stemt vóór transformatorstation, buurtbewoners reageren fel op besluit

Een meerderheid in de gemeenteraad van Haarlemmermeer stemde gisteravond in met de plannen voor een transformatorstation in Rozenburg. Met dit besluit lijkt het zeker dat het station er komt, ondanks de weerstand vanuit het dorp. Een klap in het gezicht voor de dorpsraad en werkgroep 'Ook Aalsmeerderbrug zegt Nee tegen 150 KV'.

Cees van Dam, voorzitter dorpsraad Oude-Meer, Rozenburg en Aalsmeerderbrug - Niels van Steijn / NH Nieuws

"Dit is ontzettend teleurstellend, maar wel in de lijn van de verwachting", vertelt Cees van Dam aan NH Nieuws. Hij is voorzitter van de Stichting 'O.R.A.-Belangen', ofwel de dorpsraad van Oude Meer, Rozenburg en Aalsmeerderbrug. De stemming in de gemeenteraad ging over het locatiebesluit van een transformatorstation. Het voorstel van wethouder Mariëtte Sedee, Marja Ruigrok en Jurgen Nobel om het station te plaatsen aan de Incheonweg in Rozenburg werd aangenomen met een flinke meerderheid. De gemeente Haarlemmermeer is samen met netbeheerders Liander en TenneT al zo'n vijf jaar op zoek naar een locatie voor een transformatorstation. Tekst gaat verder onder het kaartje.

Een andere locatie Samen met Paul Willemse, voorzitter van de werkgroep, en Jacob Heijnen, wiens bedrijf direct naast het trafostation zou komen, doet Van Dam uit de doeken hoe zij de afgelopen maanden beleefden. "Wij begrijpen als bewoners echt wel de noodzaak van een transformatorstation in de gemeente, maar dit bouwplan wordt totaal niet gedragen door de bewoners van Aalsmeerderbrug en Rijsenhout. We zijn faliekant tegen de bouw van dit 150kV-station". De heren wijzen er dan ook op dat een andere locatie veel meer voor de hand ligt: "Vijf jaar geleden is een locatie net buiten Rijsenhout terecht afgewezen, dat was op een hele korte afstand van woningen. Maar iets verderop langs de A4 is een andere locatie waar niemand er last van heeft om politieke redenen afgewezen. Wij hebben de raad en het college hier meerdere keren op gewezen, maar het lijkt wel alsof ze ons niet serieus nemen."

Paul Willemsen, werkgroep 'Ook Aalsmeerderbrug zegt nee tegen 150 Kv' - Niels van Steijn / NH Nieuws

Daarnaast geef Paul Willemse aan dat de participatie 'een wassen neus' is. "Ze maken gewoon misbruik van de coronacrisis waarbij alles digitaal moet. Met twee online meetings kun je natuurlijk niet spreken van participatie." Daarbij doelt hij ook op de participatie rondom het zonnepark bij Zwanenburg en windmolens bij Abbenes. Paul reageert in onderstaand audiofragment op de beslissing van de raad en uit zijn zorgen:

De bewoners kregen gisteravond steun van partijen als D66, Forza, Één Haarlemmermeer en GroenLinks. Volgens Sophie van de Meeberg (D66) is het proces onzorgvuldig doorlopen. Zij roept de wethouders dan ook op om die participatie 'te repareren'. Ook Erik Vermeulen, fractievoorzitter van Forza laat weten het idee te hebben dat er ongelofelijk veel druk op dit project staat. "Er is haast en het lijkt er op dat het moet én zal gebeuren", benoemt hij. 'Minst slechte keuze' De grootste partijen binnen de gemeente: VVD, Haarlemmermeerse Actieve Politiek (HAP) en het CDA, stemden gisteren vóór de locatie en menen dat het proces rondom het station is doorlopen met veel zorgvuldigheid. Jeanette Koolmoes van HAP noemt deze locatie 'de minst slechte keuze'. De komst van het transformatorstation is nog niet helemaal zeker, omdat de gemeenteraad nog moet stemmen over het bestemmingsplan. Een aantal partijen was voorstander van instemmen met de locatie, maar vond wel dat er nog grondig onderzoek gedaan moest worden naar onder meer het geluid en de straling. Ook vonden zij dat in gesprek moet worden gegaan met buurtbewoners.