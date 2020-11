Boeren vs. burgers: plan voor groot zonnepark op landbouwgrond verdeelt Zwanenburg

ZWANENBURG - De komst van een zonnepark langs de A9 bij Zwanenburg zorgt voor veel discussie in het dorp. De gemeente Haarlemmermeer heeft het gebied aangewezen als ideale plek voor een zonnepark. Vier boeren, wier grond precies binnen dit aangewezen gebied ligt, zien het plan wel zitten. Zij stellen hun grond beschikbaar, maar dat schiet de Kerngroep tegen het zonnepark in het verkeerde keelgat.

Het nieuwe gebied dat door de gemeente Haarlemmermeer is aangewezen maakte geen deel uit van het eerdere onderzoeksgebied. Op foto's is te zien dat in een eerdere versie van het gebied, Zwanenburg niet is meegenomen. Maar op een nieuwe versie is te zien dat het gebied, exact het grondgebied van de vier boeren, wel degelijk bij de plannen hoort.

De boeren die de zonnepanelen op hun land laten plaatsen, laten weten daar twee redenen voor te hebben: "Ten eerste vraagt de maatschappij steeds meer dat wij onze bedrijven blijven verduurzamen. De tweede reden is dat een zonnepark ons een financiele basis onder het bedrijf geeft, zodat wij hier over honderd jaar nog steeds kunnen boeren", vertelt Arwin Bos.

"Wij zijn niet tegen duurzame energie en we zijn ook niet tegen zonnepanelen, maar we zijn wel tegen de omvang van dit initiatief", vertelt Ellen Oostwouder namens de Kerngroep Geen MEGA Zonnepanelenpark Zwanenburg. Het plan is om op een gebied van maximaal 100 hectare grond een zonnepark te realiseren.

Het zonnepark zal op ongeveer een kilometer van het dorp verrijzen. Volgens Arwin zullen de panelen vanuit het dorp nauwelijks te zien zijn. "Ik snap best dat er mensen tegen dit plan zijn, maar we zullen hier zoveel mogelijk rekening mee houden. In overleg met de omgeving gaan we de boel inpassen en zullen we ervoor zorgen dat de panelen zo min mogelijk te zien zijn, dit kan bijvoorbeeld door middel van olifantengras. Hiernaast willen we ervoor gaan zorgen dat de buurt ook financieel kan meeprofiteren van het park, mocht daar belangstelling voor zijn."

Volgens Ellen Oostwouder zou het inderdaad kunnen dat het zonnepark bijna niet te zien is: "Onze voornaamste bezwaren zijn niet per se of je het ziet of niet, maar dat het daar überhaupt twintig jaar ligt, heeft wel impact op het gebied. We zijn ook bezorgd over verdere effecten."

Terug in de tijd

Begin 2016 was er ook een een plan voor de komst van een zonnepark, destijds tegen het dorp aan. Bewoners wilden dit absoluut niet, omdat ze bang waren dat de waarde van hun woningen zou kelderen en er zo'n 200 voetbalvelden aan ruimte moest worden ingeleverd, waardoor er nog maar weinig groen in de buurt zou overblijven.

De provincie bepaalde destijds dat het park er niet zou komen. Groot verschil met de toenmalige plannen is dat het park nu verder van het dorp is ingetekend.