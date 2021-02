Dorpen keren zich tegen omstreden trafostation: "We worden onder druk gezet"

De gemeente Haarlemmermeer is samen met Liander en TenneT al zo'n vijf jaar op zoek naar een locatie voor een transformatorstation. Zo'n station is nodig vanwege het dreigende tekort aan stroom in de regio en de gemeente denkt dat dat de locatie aan de Incheonweg in Rozenburg de aangewezen plek is (zie kaart hieronder). Op dit moment doet de gemeente een haalbaarheidsonderzoek.

Belofte maakt schuld

De werkgroep tegen de komst van het station en de dorpsraad ergeren zich ook aan de manier waarop het plan voor een trafostation in Rozenburg is gepresenteerd. Ruim twee weken geleden was de eerste informatiebijeenkomst voor bewoners uit de dorpen. "Vooraf werd niet duidelijk hoe de bijeenkomst plaats zou vinden, maar later bleek dat er vanuit een studio een gesloten presentatie werd gegeven", vertelt Cees van Dam. Er was tijdens de bijeenkomst wel gelegenheid om vragen te stellen, maar de enige mogelijkheid was via WhatsApp. De gemeente beloofde de vragen die gesteld waren in een verslag te verwerken, maar dat is tot op heden nog niet gebeurt.

Een week later was een tweede bijeenkomst waarbij opnieuw vragen gesteld konden worden. Hierbij was interactie wel mogelijk maar de groep werd opgedeeld in vier sessies en ook toen is beloofd alle vragen en antwoorden te publiceren.

Veel aandacht

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er veel zorg wordt besteed aan de inpassing in de omgeving. Volgens haar ligt de locatie wél op voldoende afstand van woningen, op een bedrijventerrein dicht bij bedrijven die stroom nodig hebben.

Ze geeft aan dat de gemeente zorgvuldig zal omgaan met de vragen, opmerkingen en kanttekeningen van omwonenden en belanghebbenden."De vragen die zijn gesteld tijdens informatiebijeenkomsten staan met antwoorden op de website van de gemeente", aldus de woordvoerder. Waarom niet álle vragen worden gepubliceerd is niet duidelijk.

Dat de bewoners het gevoel hebben dat het onderzoek naar een transformatorstation in Rozenburg erg snel gaat, kan de woordvoerder zich voorstellen. "De zorgvuldigheid blijft voorop staan en het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om te oordelen."

Rijsenhout

De komst van een dergelijk trafostation zorgt al jaren voor veel discussie. Ongeveer vier jaar geleden zorgde de komst van een soortgelijk trafostation voor veel spanning in en rondom Rijsenhout. De gemeente deed eerder namelijk al onderzoek naar twee locaties nét buiten het dorp, maar stuitte toen op veel verzet.

Een groot deel van de Rijsenhouters kwam toen in actie tegen de komst van dat transformatorstation. Maar het transformatorstation op de eerder beoogde plek kwam er uiteindelijk niet. Alle politieke partijen stemden ruim 3,5 jaar geleden tegen, iets dat onder Rijsenhouters voor opluchting zorgde.

Hans van der Meulen, op dit moment voorzitter van de dorpsraad in Rijsenhout, laat weten de dorpen te steunen, voor zover mogelijk is. "Dit doen we met kennis en ervaring die in Rijsenhout aanwezig is in relatie tot deze problematiek", aldus Hans.