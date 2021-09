Dorpen willen onafhankelijk onderzoek naar omstreden transformatorstation

"Wij willen gewoon iemand die met ons meekijkt en verstand van zaken heeft", vertelt voorzitter van de dorpsraad Cees Dam. "Zo iemand die ons wegwijs maakt in het bestemmingsplan zoals het er nu ligt en zegt: 'Dit is redelijk en dit is niet redelijk'."

Rozenburg

De gemeente Haarlemmermeer is samen met netbeheerders Liander en TenneT al zo'n vijf jaar op zoek naar een locatie voor een transformatorstation. Zo'n station zou nodig zijn vanwege het dreigende tekort aan stroom in de regio en naast het college dacht eind mei ook een meerderheid in de gemeenteraad dat de locatie aan de Incheonweg in Rozenburg de aangewezen plek is.

Zorgvuldigheid

De grootste partijen in de gemeenteraad: VVD, Haarlemmermeerse Actieve Politiek (HAP) en het CDA menen dat het proces rondom het station is doorlopen met veel zorgvuldigheid. Jeanette Koolmoes van HAP noemt deze locatie 'de minst slechte keuze'. Maar daar is de werkgroep 'Aalsmeerderbrug zegt nee tegen 150 Kv' het niet mee eens. "Er is geen onafhankelijk onderzoek geweest dat uitsluit dat wij last zouden kunnen krijgen van stralingen en geluid."

Subsidie-aanvraag

En precies daarom doet de werkgroep nu een subsidie-aanvraag van 9.500 euro bij de gemeente. Van Dam vraagt zich af of ze de subsidie zullen krijgen voor een onafhankelijk onderzoek: "Een ambtenaar zei al: 'We gaan toch niet het verzet op ons eigen plan financieren."

Toch laat een woordvoerder van de gemeente weten dat een formele subsidie-aanvraag volgens de normale gang van zaken wordt behandeld en beoordeeld. Ze doet nog geen uitspraken over wanneer een besluit wordt genomen.