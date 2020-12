'Masterplan' Park21 opnieuw vertraagd: "Geen idee wat toekomst brengt"

HAARLEMMERMEER - Een gigantisch themapark, een evenemententerrein, een overdekt strandpark en een landelijk gebied. Dit alles staat op het parkprogramma van Park21, een recreatiegebied van tweeduizend voetbalvelden groot tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Maar met weer een vertraging van zes maanden groeit de onzekerheid bij boeren en belanghebbenden in de regio, met alle gevolgen van dien.

De ontwikkelingen rondom Park21, een gebied ter grootte van tweeduizend voetbalvelden, zijn dit keer vertraagd vanwege een verkeersstudie. Dat staat in een brief van het college aan de gemeenteraad. Deze studie moest worden uitgevoerd omdat de gemeente prioriteit geeft aan de bouw van nieuwe woningen en het uitbreiden van bedrijventerreinen, en dus moet worden uitgezocht of het huidige verkeersnetwerk de plannen van de gemeente aankan. De studie is onderdeel van een milieueffectrapportage (MER). Tendens van veertien jaar Op het eerste oog lijkt zes maanden vertraging voor een project als Park21 dan ook geen ramp. Maar het is niet de eerste keer dat de ontwikkelingen langer duren dan verwacht. Het project zou in eerste instantie in 2023 opgeleverd worden, maar de gemeente laat weten initiatieven stapsgewijs te willlen ontwikkelen, en dat de laatste initiatieven binnen Park21 pas in 2040 kunnen zijn afgerond. "Er zijn al ontelbare obstakels geweest en dat is de tendens die ik al veertien jaar hoor", vertelt gemeenteraadslid Nikkie Elfers van Haarlemmermeerse Actieve Politiek (HAP). "Als we dan nu weer op zes maanden vertraging komen moet ik een hele diepe zucht inhouden voor de agrariërs, ondernemers, inwoners en initiatiefnemers in en rond Park21 die inmiddels al zoveel jaar wachten op duidelijkheid". Elfers stelde in mei 2019 nog vragen aan het college over de toekomst van Park21. Maar ruim anderhalf jaar later lijkt de onzekerheid nog steeds niet weggenomen door het college.

Die onzekerheid komt het hardste aan bij ondernemers en projectontwikkelaars binnen Park21. Ton van Schie is boer aan de Rijnlanderweg in Nieuw-Vennep, maar ook voorzitter van de Haarlemmermeerse afdeling van LTO Noord. Hij vertelt dat de onzekerheid en vertraging van Park21 als een deken over de regio ligt. "Door die deken is het maken van een grote investering heel lastig, want je hebt een lange periode nodig om het terug te verdienen. Daarnaast is het ontzettend moeilijk om je bedrijf te verkopen, want iemand die een bedrijf koopt wil daarop vooruitgaan en dat is in dit gebied té onzeker.

Quote "Ze stellen alles uit waardoor wij als boer geen idee hebben wat de toekomst brengt" Boer jan-chris avis

Ook andere boeren zijn niet te spreken over de gang van zaken. Boer Jan-Chris Avis vertelt tijdens het bieten rooien dat de onduidelijkheid vanuit de gemeente een doorn in het oog van veel boeren is: "Ik heb in principe niks tegen Park21, maar ze moeten knopen doorhakken. Ze stellen alles uit waardoor wij als boer geen idee hebben wat de toekomst brengt." Miljoenen euro's De extra verkeersstudie heeft in totaal 35.000 euro gekost, maar dan hebben we het niet over de andere financiële gevolgen van de zoveelste vertraging. Hans van Driem, initiatiefnemer van HollandWorld, vertelt aan NH Nieuws dat de steeds langer durende ontwikkeling het themapark ondertussen miljoenen euro's heeft gekost. "Het is een teleurstellende ontwikkeling", vertelt hij aan NH Nieuws. Van Driem vertelt ook dat de verkeersstudie, op basis van verkeerde gegevens is uitgevoerd. "Ze hebben de gegevens van de Efteling gebruikt, maar het is een hele andere situatie. Wij hebben ze hier meerdere malen op gewezen, maar ze wilden niet luisteren." Hij verwacht dan ook dat het niet de laatste vertraging van Park21 is geweest." Transport museum "Ook ons verbaast de vertraging niet", vertelt Arno van der Holst van het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep. Het museum ligt nu nog op het Pionier-Bolsterrein in het noorden van het dorp, maar moet er aan het einde van 2021 weg. De bedoeling is dat het museum volgend jaar verhuist naar Park21. "We zijn met de gemeente aan het onderzoeken wat de beste optie is, maar wij zouden liever vandaag dan morgen gaan bouwen in Park21", aldus Van der Holst. Artikel gaat verder onder afbeelding.

Gemeenteraadslid Nikkie Elfers overweegt opnieuw vragen te stellen aan het college. "Ik snap best dat het een megaproject is en dat je daar als wethouders zorgvuldig mee moet omgaan. HAP heeft altijd gezegd dat het een realistisch plan moet zijn, en daar houd ik mijn vraagtekens bij. Daarnaast heeft die vertraging vast ook financiële gevolgen voor de overige deelplannen." Een woordvoerder van de gemeente laat weten op de hoogte te zijn van de zorgen van betrokkenen en belanghebbenden, maar zegt hen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Op 16 december is er een bewonersbrief gestuurd waarin staat dat de MER en het bestemmingsplan in 2021 worden afgerond. Bewoners en belanghebbenden kunnen hier dan op reageren.