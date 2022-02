Eieren voor zijn geld: Mike Eerdhuijzen mist wederzijds vertrouwen bij FC Volendam

Dat Eerdhuijzen het seizoen wel afmaakt in Volendam, zegt genoeg over het seizoen tot dusver. Het Nieuwe Oranje gaat aan kop in de eerste divisie en de linkspoot wil aan het einde van het seizoen graag op de Heen en Weer 10 staan. "Ik denk nog niet echt aan Sparta, want we zijn goed bezig hier."

Eerdhuijzen was in het bezit van een aflopend contract, maar wilde wel graag in Volendam blijven. "Maar dat gevoel was niet wederzijds", aldus de 21-jarige verdediger.

Record

FC Volendam speelt vanavond om 20.00 uur thuis tegen Jong FC Utrecht. Bij winst verbreekt de ploeg van Wim Jonk een clubrecord uit 1969-1970. NH Sport maakte daarover onderstaande reportage.