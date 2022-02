Castricummers geven gemeentebestuur een onvoldoende voor de afgelopen vier jaar

Hiermee scoort de gemeente het op één na laagst van de vier gemeenten uit regio – Alkmaar, Bergen, Castricum en Heiloo – waar in maart verkiezingen zijn.

140 Castricummers vulden de vragenlijst in. Naast dat we hen vroegen een rapportcijfer te geven aan de manier waarop hun gemeente de afgelopen vier jaar is bestuurd, vroegen we ook naar meer specifieke besluiten die de afgelopen bestuursperiode zijn genomen.



Hieronder een aantal hete hangijzers:

Woningtekort

Maar liefst 74 procent van de mensen die de enquête invulden, vindt niet – of helemaal niet –dat de gemeente in de afgelopen vier jaar genoeg heeft gedaan om het woningtekort aan te pakken. Zes procent is van mening dat de gemeente hier wel genoeg aan heeft gedaan. De overige 20 procent heeft geen mening over de stelling, of is er neutraal over.

Containerwoningen

69 procent van de respondenten vindt dat in Castricum meer containerwoningen mogen worden gebouwd om de woningnood op te lossen. 20,8 procent wil dit niet en de overige mensen hebben er geen mening over, of voelen zich er 'neutraal' bij.