Drie meisjes op klaarlichte dag door oudere man belaagd in Alkmaars park

Drie minderjarige meiden zijn vorige week in de Alkmaarse Rekerhout belaagd door een oudere man. Hij greep, midden op de dag, de fiets van één van hen vast. Het is het tweede incident in een paar maanden op die plek: eerder werd een slachtoffer van haar fiets getrokken en mishandeld. "De meisjes zijn erg geschrokken."

Het is niet de eerste keer dat er zoiets gebeurt op die plek: in november vorig jaar werd een fietsend Alkmaars meisje door een onbekende 'jongeman' in de auto aangereden en mishandeld . Dit gebeurde rond 1.30 uur.

Hoewel de belaging geen aanranding was - de man heeft ze niet aangeraakt - spreekt de politie wel van een 'bijzonder ongewenste' situatie. Er is onderzoek gedaan, maar nog niemand aangehouden.

Blijkbaar reageren ze daar 'alert', zoals de politie dit noemt, op. Het leidt in ieder geval tot een schrikreactie, want de man laat de fiets van het meisje los en vlucht weg. "Vanzelfsprekend waren de meisjes hier erg van geschrokken", aldus Van Dijk.

De politie meldt de belaging aan NH Nieuws, naar aanleiding van onze berichtgeving van vanmorgen over de aanrandingen van de afgelopen maanden: drie vrouwen maakten melding dat ze in Alkmaar bij hun billen zijn gegrepen.

In Alkmaars park achtervolgd en mishandeld slachtoffer is minderjarig meisje

Uit het niets rijdt de man die nacht achter haar aan. Ze rijdt het tunneltje in het park door, maar dan wordt ze aangereden. De automobilist stapt uit, pakt haar armen vast en geeft haar een klap op haar hoofd. Als ze begint te gillen, laat de man haar los.

Het meisje zet het op een lopen richting haar huis, waar ze op dat moment al in de buurt was. Haar fiets laat ze achter in het park. Er is nog niemand voor dit incident gearresteerd, maar het onderzoek loopt nog.

De signalementen van de mannen in beide situaties, die van november en vorige week, wijken erg van elkaar af.

Serie aanrandingen

De politie ziet deze incidenten los van de serie aanrandingen van de afgelopen tijd: sinds september 2020 zijn er inmiddels zo'n veertig vrouwen bij hun billen gekregen door een man of jongen op een fiets. Ook in de Rekerhout.

De opgepakte tiener wordt vervolgd voor vier van die aanrandingen. Wanneer hij zich moet verantwoorden voor de rechter is niet duidelijk. Na de drie nieuwe meldingen van billen-aanrandingen in november, december en vorige maand is het onderzoek weer geopend.