In Alkmaars park achtervolgd en mishandeld slachtoffer is minderjarig meisje

De 'jonge vrouw' die afgelopen vrijdagnacht in de Rekerhout in Alkmaar werd achtervolgd, aangereden en mishandeld, blijkt minderjarig te zijn. Dit meldt de politie aan NH Nieuws. Volgens een woordvoerder is dit een op opzichzelfstaand incident en dus worden in het park - waar vorig jaar meerdere vrouwen werden aangerand - géén extra veiligheidsmaatregelen genomen.

Links het heukelspad, rechts de school - Google Maps

"We betreuren als gemeente dat dit heeft kunnen gebeuren," zegt een woordvoerder van gemeente Alkmaar. "Maar we denken niet dat die incidenten aan elkaar gelinkt zijn." En dus worden er geen 'vergevorderde maatregelen zoals het ophangen van camera's genomen' om de veiligheid in het park te vergroten. Wel wordt in het park 'al langere tijd extra gesurveilleerd', aldus de gemeente: "Vanuit de politie, handhaving en de gebiedsteams van de gemeente heeft dit zeker onze aandacht. Dit deel van Alkmaar is opgenomen in de surveillancerondes die er gelopen worden door zowel de jongerenwerkers als ook politie en handhaving." Achtervolgd en mishandeld Het is 1.30 uur, in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het meisje fietst door het park, waar geen auto's mogen komen. Op het Heukelspad, ter hoogte van de school Jan Arentsz, komt uit het niets een auto achter haar aan. Het meisje fietst door, gaat onder het tunneltje richting de Muiderwaard, waar de automobilist haar aanrijdt en uitstapt. De bestuurder pakt haar armen vast en geeft haar een klap op haar hoofd. Pas als ze begint met gillen, laat de man haar los. Hierop rent ze naar haar huis. Haar fiets laat ze achter in het park. Het is niet duidelijk waarom de politie in eerste instantie sprak over het slachtoffer als een 'jonge vrouw'. Wel laat de woordvoerder weten dat er geen andere meldingen zijn gedaan van soortgelijke incidenten in de Rekerhout. De gebeurtenis wordt onderzocht en de politie hoopt dat getuigen zich melden. Tekst gaat door onder het artikel.

Vorig jaar was Alkmaar in de ban van een serie-aanrander, die vanaf een fiets (onder meer in de Rekerhout) tientallen vrouwen op hun billen sloeg of erin kneep. In één van die gevallen vluchtte de man richting het Jan Arentsz. In de hoop de dader op heterdaad te kunnen betrappen, besloot de politie in en rond het park extra te surveilleren. Dat leverde niets op, maar in mei van dit jaar werd een 16-jarige jongen opgepakt die aan het signalement voldeed. Dat gebeurde kort nadat op de Helderseweg een vrouw was betast en de verdachte door een camera in de binnenstad was vastgelegd. Het onderzoek naar de aanrandingen loopt nog en de verdachte mag dit in vrijheid, maar met voorwaarden, afwachten.