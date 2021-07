Onderzoek serie aanrandingen Alkmaar loopt nog, jongen (16) enige verdachte

De jongen (16) die eind mei werd gearresteerd voor aanrandingen van vrouwen in Alkmaar is nog steeds de enige verdachte in de zaak. Dat laat het Openbaar Ministerie weten aan NH Nieuws. Het onderzoek is nog in volle gang en hij wordt officieel verdacht van aanranding. Hij wacht dit in vrijheid af, maar kan je hem ook op straat in Alkmaar tegenkomen?

Opsporing Verzocht

Sinds september vorig jaar hebben ruim dertig vrouwen van alle leeftijden zich gemeld bij de politie: zij zijn op verschillende plekken in de regio Alkmaar bij hun billen gegrepen of geslagen door een man op een fiets. Voor sommige slachtoffers een traumatische ervaring. Maandenlang werd er niemand aangehouden, tót de mogelijke dader door een beveiligingscamera in de binnenstad werd vastgelegd. Dit was kort nadat een vrouw op de Helderseweg was betast. Na het geanonimiseerd publiceren van die beelden meldde de minderjarige verdachte zich met zijn ouders bij de politie. Inmiddels zijn we bijna twee maanden verder en is het onderzoek naar de aanrandingen nog niet klaar. Dit doet de politie in opdracht van het Openbaar Ministerie. Vanwege zijn jonge leeftijd mag de verdachte jongen dit thuis afwachten, wel onder strikte voorwaarden. Maar wat zijn die voorwaarden dan? Kan je hem bijvoorbeeld gewoon tegen het lijf lopen in Alkmaar? Mag hij alleen onder begeleiding naar buiten? Heeft hij huisarrest?

Aan het Haydnpad sloeg een aanrander dit voorjaar toe - Maaike Polder

Ondanks dat tientallen vrouwen mogelijk door hem zijn aangerand, wil de rechtbank geen antwoord geven op deze vragen. Dit heeft volgens de woordvoerder te maken met dat het een beslissing was van de rechter-commissaris (achter gesloten deuren) én de jonge leeftijd van de verdachte. Meewerken aan onderzoek In algemene zin kunnen de voorwaarden om iemand het proces in vrijheid te laten afwachten bijvoorbeeld inhouden dat diegene geen strafbare feiten mag plegen of beschikbaar moet zijn om mee te werken aan het onderzoek. Ook het OM laat niks los over de voortgang van het onderzoek naar de aanrandingen in Alkmaar. Zij laat wel weten dat het onderzoek deels nog ligt bij de politie. Die laat weten dat sinds de aanhouding geen vrouw zich meer bij hen heeft gemeld. Nadat het onderzoek is afgerond - het is onduidelijk wanneer - en de politie het dossier heeft ingestuurd naar het Openbaar Ministerie, zal de officier van justitie de zaak bestuderen en beslissen of de jongen wordt vervolgd.

