Tiener (16) verdacht van aanrandingen in Alkmaar onder voorwaarden vrijgelaten

De jongen (16) die ervan wordt verdacht meerdere vrouwen te hebben aangerand in Alkmaar mag het onderzoek onder strikte voorwaarden thuis afwachten. Het politieonderzoek loopt nog, laat een woordvoerder weten. Maar of dit betekent dat de politie nog meer aanhoudingen verwacht, wil zij niets kwijt.

De minderjarige meldde zich vorige week samen met zijn ouders bij de politie nadat hij te zien was op camerabeelden die door de politie werden getoond. De politie doet verder geen uitspraken over de woonplaats van de jongen, vanwege zijn leeftijd. Het Openbaar Ministerie wil om diezelfde reden niets kwijt over de verdenking.

Onder welke voorwaarden de jongen is vrijgelaten, doet de rechtbank geen mededelingen. "De verdachte is in bewaring gesteld en geschorst onder strikte voorwaarden," aldus woordvoerder van de rechtbank Ellen van der Lem.

Met gezicht op beeld

Beelden van hem werden afgelopen dinsdag vertoond in het programma Opsporing Verzocht. De jongen werd vorige maand gefilmd terwijl hij fietste op de Achterstraat in het centrum, op dezelfde avond dat een vrouw rond 23.00 uur op de Helderseweg bij haar billen werd gegrepen.

Het signalement dat het slachtoffer toen doorgaf aan de politie kwam overeen met dat van de 16-jarige op de beelden. Of hij daadwerkelijk de aanrander is die sinds augustus al meer dan dertig vrouwen heeft belaagd, wordt onderzocht.

Dit zijn de locaties waar de aanrander het afgelopen half jaar heeft toegeslagen: