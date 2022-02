Eerder opgepakte verdachte (16) wordt niet gelinkt aan nieuwe billen-aanrandingen in Alkmaar

De 16-jarige jongen die verdacht wordt van een reeks billen-aanrandingen vanaf september 2020, wordt door de politie níét gelinkt aan de drie recente belagingen in Alkmaar. Er zijn camerabeelden bekeken, slachtoffers gehoord, getuigen gezocht en er is DNA-onderzoek gedaan, maar dit alles heeft nog niet geleid tot een nieuwe arrestatie.

Op die video reed hij op een mountainbike door het centrum, mogelijk vlak nadat hij een vrouw had aangerand. Hij wordt aangehouden, maar mag - vanwege zijn jonge leeftijd - na verhoor wel weer onder voorwaarden naar huis: het maandenlange onderzoek van de recherche daarna mag hij in vrijheid afwachten.

De 27-jarige Lindsey werd vorige maand nog bij haar achterwerk gegrepen door een 'snotneus' op een mountainbike. Zij vroeg zich direct af: is de al verdachte tiener hier misschien verantwoordelijk voor? Even terug in de tijd: de 16-jarige meldde zich in het voorjaar van 2021 bij de politie, nadat er beelden van hem waren getoond bij Opsporing Verzocht .

Het is dan maanden stil, maar in november meldt zich ineens weer een slachtoffer van een dergelijke aanranding bij de politie. Zij is in Alkmaar bij haar billen gegrepen. In december volgt nog een melding en in januari dus de 27-jarige Lindsey.

Uit nieuw onderzoek blijkt nu dat de politie geen verband ziet tussen de eerder verdachte tiener en die drie nieuwe incidenten. "Er zijn geen aanwijzingen voor om te denken dat hij deze heeft gepleegd. Dit is nagelopen door het onderzoeksteam", aldus een woordvoerder.

Er zijn onder meer camerabeelden van de stad uitgekeken door de recherche. Daarnaast is kleding van de slachtoffers gecheckt op DNA van de aanrander. Dit heeft tot nu toe dus ook nog geen nieuwe match of verdachte opgeleverd.

Er hebben zich sinds 10 januari geen nieuwe slachtoffers bij de politie gemeld van aanrandingen bij de billen. Wel is er vorig week nog een incident geweest. Dit verhaal komt later vandaag online.